Как и зачем ощелачивать организм

Источник материала: Интерфакс

Ощелачивание организма – это постепенно набирающая в кругах приверженцев ЗОЖ тема. Считается, что для поддержания здоровья необходимо сохранять свой кислотно-щелочной баланс примерно на уровне 7,36 рН. Interfax.by разбирался, действительно ли нужно всеми силами стараться ощелачивать организм, и как это вообще сделать.



Чем опасна повышенная кислотность

Немецкий ученый Отто Варбург получил Нобелевскую премию за открытие того факта, что клетки рака погибают в щелочной среде, богатой кислородом. Но не надо думать, что все так просто - высокая кислотность и нехватка кислорода – причина возникновения онкологии. Более того, сам Варбург считал, что в первую очередь рак возникает из-за токсинов. Однако все-таки его открытие наталкивает на мысль о том, что ощелачивание организма - неплохой способ защитить свое здоровье.

Кстати, у повышенной кислотности есть еще достаточно других неприятных "побочек":

Снижается активность здоровых ферментов;

Ухудшается иммунитет, организму становится все труднее бороться с простудами и вирусами;

Снижается плотность костей, так как для защелачивания нужен кальций и если его недостаточно извне, организм берет из костей;

Нарушается процесс выведение воды: появляются отеки;

В принципе снижается активность, так как организм при повышенной кислотности начинает тратить много сил и полезных веществ на защелачивание.

Что провоцирует закисление организма

Даже если вы введете в свой рацион максимум продуктов, способствующих ощелачиванию организма, это не сработает. К вопросу необходимо подходить комплексно, есть категория продуктов, которые способствуют закислению, и если от них не отказаться (или не свести до минимума потребление), то никаких изменений в лучшую сторону вы не увидите. К продуктам-"вредителям" относятся:

Сахар, сладости;

шоколад, какао-бобы;

чай, кофе, пиво и другой слабый алкоголь;

газировка, пакетированые соки, сокосодержащие сладкие напитки;

в большей степени красное мясо, в меньшей, но тоже ощутимо - курица, рыба, яйца;

сыр;

пастеризованное молоко и молочные продукты;

дрожжевые мучные изделия;

зерновые крупы (в том числе особенно кукуруза, цельный неочищенный рис);

продукты с консервантами;

спортивное питание;

фаст-фуд;

полуфабрикаты;

сахарозаменители;

сухофрукты (так как в большинстве своем их вымачивают в сахарном сиропе).



Также к закислению приводят: стресс, плохой сон, курение, чрезмерные физические нагрузки, недостаток движения также вреден.

Как ощелачивать организм

С закислением разобрались. Теперь об ощелачивании.

Постарайтесь начинать свое утро со стакана воды с лимоном.

Употребляйте как можно больше ощелачивающих продуктов: огурцы (и другие ярко-зеленые овощи), стебли сельдерея, авокадо, чеснок, петрушку, шпинат, различные проростки, натуральную морскую и гималайскую соль, кокосовую воду, базилик, кориандр, баклажан, морковь, редис, свеклу, болгарский перец, фенхель, помидоры, имбирь, куркуму, все виды салата и рукколу, зелень, лимоны и лаймы, киноа, бобовые, семена чиа. Не настолько эффективны, но тоже полезны в ощелачивании: миндальное молоко и миндаль, спаржа, цветная капуста, молодой картофель, кокос, гранаты, грейпфруты, шиповник, оливки и оливковое масло, масло авокадо, льняное масло и кокосовое масло, чечевица и нут, репчатый лук, краснокочанная капуста, тыква, кунжут.



Из напитков отдавайте предпочтение воде, травяному чаю без кофеина, зеленым смузи, овощным зеленым сокам

Попробуйте ввести в рацион биодобавки такие, как зелёные порошки трав: высушенные и растёртые побеги пшеницы, ячменя и люцерны; водоросли: хлорелла, спирулина, фукус; биодобавки магния, кальция и цинка. Но не забудьте перед этим посетить врача и сдать анализы, ведь переизбыток каких-то веществ порой может быть даже опаснее недостатка.

Рецепты ощелачивающих блюд

Не стоит бояться внушительного списка "запрещенных" продуктов, из того, что можно и нужно есть, легко составить вкусные блюда.

Зеленый шейк



Ингредиенты:

1 большой Стебель сельдерея – 1 шт.;

Лимон с кожурой – 0,5 шт.;

Корень имбиря – 2-4 см;

Шпинат – 100 гр.;

Авокадо – 0,5 шт.;

Вода – 400 мл.;

Семена чиа – 1 ст.л.

Все взбиваем в блендере до однородной массы.

Гуакамоле с помидорами



Ингредиенты:

Авокадо - 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Зеленый лук – от 3 перьев;

Кинза – 0,5 пучка;

Сок лимона – от 0,5 фрукта;

Морская соль

Разминаем авокадо вилкой. Помидоры, лук, кинзу мелко порезать и добавить к авокадо, полить лимонным соком, посолить. Перемешать.

Салат с нутом



Ингредиенты:

Листовой салат - 100 гр.;

Шпинат - 50 гр.;

Помидоры - 2 шт.;

Проростки из любых зерен — 50 гр.;

Нут - 250 гр.;

Петрушка - 1 пучок;

Сок лимона – 0,5 фрукта;

Оливковое масло;

Морская соль.

Отвариваем предварительно замоченный на ночь нут. Салат тщательно промойте, порежьте или порвите. Мелко нарежьте помидоры и петрушку. Все смешайте, заправьте маслом и лимонным соком, посолите по вкусу.

Чечевица с овощами



Ингредиенты:

Зеленая чечевица - 250 гр.;

Лук порей - 1 стебель;

Белокочанная капуста - 1 небольшая;

Петрушка - 1 пучок;

Сухой базилик - 1 ст.л.;

Оливковое масло - 3 ст.л.;

Яблочный уксус - 2 ст.л.;

Морская соль.

Отварите чечевицу с добавлением базилика. Лук, капусту и петрушку мелко покрошите. Смешайте с чечевицей и заправьте уксусом, оливковым маслом, посолите.

Теплый салат с фасолью и шпинатом

Ингредиенты:

Фасоль (можно консервированную) - 400 гр.;

Морковь - 2 шт.;

Кабачок – 1 шт.;

Брокколи – 1 кочан;

Шпинат – 100 гр.;

Чеснок - 3 зубчика;

Оливковое масло — 5 ст.л.;

Морская соль.

Отварите предварительно замоченную на ночь фасоль. Если у вас консервиврованная, то ничего с ней делать не надо. Мелко нашинкуйте чеснок, добавьте к нему порезанные овощи. Все слегка обжарьте на оливковом масле. За минуту до готовности добавьте шпинат и хорошо всё перемешайте. Снимите с огня и выложите овощи в глубокое блюдо, добавьте фасоль. Заправьте оставшимся маслом посолите.