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Как и зачем ощелачивать организм

04.07.2019 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ощелачивание организма – это постепенно набирающая в кругах приверженцев ЗОЖ тема. Считается, что для поддержания здоровья необходимо сохранять свой кислотно-щелочной баланс примерно на уровне 7,36 рН. Interfax.by разбирался, действительно ли нужно всеми силами стараться ощелачивать организм, и как это вообще сделать.

Как и зачем ощелачивать организм
Чем опасна повышенная кислотность

Немецкий ученый  Отто Варбург получил Нобелевскую премию за открытие того факта, что клетки рака погибают в щелочной среде, богатой кислородом. Но не надо думать, что все так просто - высокая кислотность и нехватка кислорода – причина возникновения онкологии. Более того, сам Варбург считал, что в первую очередь рак возникает из-за токсинов. Однако все-таки его открытие наталкивает на мысль о том, что ощелачивание организма - неплохой способ защитить свое здоровье.

Кстати, у повышенной кислотности есть еще достаточно других неприятных "побочек":

  • Снижается активность здоровых ферментов;
  • Ухудшается иммунитет, организму становится все труднее бороться с простудами и вирусами;
  • Снижается плотность костей, так как для защелачивания нужен кальций и если его недостаточно извне, организм берет из костей;
  • Нарушается процесс выведение воды: появляются отеки;
  • В принципе снижается активность, так как организм при повышенной кислотности начинает тратить много сил и полезных веществ на защелачивание.

Что провоцирует закисление организма

Даже если вы введете в свой рацион максимум продуктов, способствующих ощелачиванию организма, это не сработает. К вопросу необходимо подходить комплексно, есть категория продуктов, которые способствуют закислению, и если от них не отказаться (или не свести до минимума потребление), то никаких изменений в лучшую сторону вы не увидите. К продуктам-"вредителям" относятся:

  • Сахар, сладости;
  • шоколад, какао-бобы;
  • чай, кофе, пиво и другой слабый алкоголь;
  • газировка, пакетированые соки, сокосодержащие сладкие напитки;
  • в большей степени красное мясо, в меньшей, но тоже ощутимо - курица, рыба, яйца;
  • сыр;
  • пастеризованное молоко и молочные продукты;
  • дрожжевые мучные изделия;
  • зерновые крупы (в том числе особенно кукуруза, цельный неочищенный рис);
  • продукты с консервантами;
  • спортивное питание;
  • фаст-фуд;
  • полуфабрикаты;
  • сахарозаменители;
  • сухофрукты (так как в большинстве своем их вымачивают в сахарном сиропе).

Как и зачем ощелачивать организм
Также к закислению приводят: стресс, плохой сон, курение, чрезмерные физические нагрузки, недостаток движения также вреден.

Как ощелачивать организм

С закислением разобрались. Теперь об ощелачивании.

Постарайтесь начинать свое утро со стакана воды с лимоном.

Употребляйте как можно больше ощелачивающих продуктов: огурцы (и другие ярко-зеленые овощи), стебли сельдерея, авокадо, чеснок, петрушку, шпинат, различные проростки, натуральную морскую и гималайскую соль, кокосовую воду, базилик, кориандр, баклажан, морковь, редис, свеклу, болгарский перец, фенхель, помидоры, имбирь, куркуму, все виды салата и рукколу, зелень, лимоны и лаймы, киноа, бобовые, семена чиа. Не настолько эффективны, но тоже полезны в ощелачивании: миндальное молоко и миндаль, спаржа, цветная капуста, молодой картофель, кокос, гранаты, грейпфруты, шиповник, оливки и оливковое масло, масло авокадо, льняное масло и кокосовое масло, чечевица и нут, репчатый лук, краснокочанная капуста, тыква, кунжут.

Как и зачем ощелачивать организм
Из напитков отдавайте предпочтение воде, травяному чаю без кофеина, зеленым смузи, овощным зеленым сокам

Попробуйте ввести в рацион биодобавки такие, как зелёные порошки трав: высушенные и растёртые побеги пшеницы, ячменя и люцерны; водоросли: хлорелла, спирулина, фукус; биодобавки магния, кальция и цинка. Но не забудьте перед этим посетить врача и сдать анализы, ведь переизбыток каких-то веществ порой может быть даже опаснее недостатка.

Рецепты ощелачивающих блюд

Не стоит бояться внушительного списка "запрещенных" продуктов, из того, что можно и нужно есть, легко составить вкусные блюда.

Зеленый шейк

Как и зачем ощелачивать организм
Ингредиенты:

  • 1 большой Стебель сельдерея – 1 шт.;
  • Лимон с кожурой – 0,5 шт.;
  • Корень имбиря – 2-4 см;
  • Шпинат – 100 гр.;
  • Авокадо – 0,5 шт.;
  • Вода – 400 мл.;
  • Семена чиа – 1 ст.л.

Все взбиваем в блендере до однородной массы.

Гуакамоле с помидорами

Как и зачем ощелачивать организм
Ингредиенты:

  • Авокадо - 1 шт.;
  • Помидор – 1 шт.;
  • Зеленый лук – от 3 перьев;
  • Кинза – 0,5 пучка;
  • Сок лимона – от 0,5 фрукта;
  • Морская соль

Разминаем авокадо вилкой. Помидоры, лук, кинзу мелко порезать и добавить к авокадо, полить лимонным соком, посолить. Перемешать.

Салат с нутом

Как и зачем ощелачивать организм
Ингредиенты:

  • Листовой салат - 100 гр.;
  • Шпинат - 50 гр.;
  • Помидоры - 2 шт.;
  • Проростки из любых зерен — 50 гр.;
  • Нут - 250 гр.;
  • Петрушка - 1 пучок;
  • Сок лимона – 0,5 фрукта;
  • Оливковое масло;
  • Морская соль.

Отвариваем предварительно замоченный на ночь нут.  Салат тщательно промойте, порежьте или порвите. Мелко нарежьте помидоры и петрушку. Все смешайте, заправьте маслом и лимонным соком, посолите по вкусу.

Чечевица с овощами

Как и зачем ощелачивать организм
Ингредиенты:

  • Зеленая чечевица - 250 гр.;
  • Лук порей - 1 стебель;
  • Белокочанная капуста - 1 небольшая;
  • Петрушка - 1 пучок;
  • Сухой базилик - 1 ст.л.;
  • Оливковое масло - 3 ст.л.;
  • Яблочный уксус - 2 ст.л.;
  • Морская соль.

Отварите чечевицу с добавлением базилика. Лук, капусту и петрушку мелко покрошите. Смешайте с чечевицей и заправьте уксусом, оливковым маслом, посолите.

Теплый салат с фасолью и шпинатом

Как и зачем ощелачивать организмИнгредиенты:

  • Фасоль (можно консервированную) - 400 гр.;
  • Морковь - 2 шт.;
  • Кабачок – 1 шт.;
  • Брокколи – 1 кочан;
  • Шпинат – 100 гр.;
  • Чеснок - 3 зубчика;
  • Оливковое масло — 5 ст.л.;
  • Морская соль.

Отварите предварительно замоченную на ночь фасоль. Если у вас консервиврованная, то ничего с ней делать не надо. Мелко нашинкуйте чеснок, добавьте к нему порезанные овощи.  Все слегка обжарьте на оливковом масле. За минуту до готовности добавьте шпинат и хорошо всё перемешайте. Снимите с огня и выложите овощи в глубокое блюдо, добавьте фасоль. Заправьте оставшимся маслом посолите.

 
 
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Ощелачивание организма – это постепенно набирающая в кругах приверженцев ЗОЖ тема. Считается, что для поддержания здоровья необходимо сохранять свой...
 
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