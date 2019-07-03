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Как и зачем ощелачивать организм
Источник материала: Интерфакс
Ощелачивание организма – это постепенно набирающая в кругах приверженцев ЗОЖ тема. Считается, что для поддержания здоровья необходимо сохранять свой кислотно-щелочной баланс примерно на уровне 7,36 рН.
Немецкий ученый Отто Варбург получил Нобелевскую премию за открытие того факта, что клетки рака погибают в щелочной среде, богатой кислородом. Но не надо думать, что все так просто - высокая кислотность и нехватка кислорода – причина возникновения онкологии. Более того, сам Варбург считал, что в первую очередь рак возникает из-за токсинов. Однако все-таки его открытие наталкивает на мысль о том, что ощелачивание организма - неплохой способ защитить свое здоровье.
Кстати, у повышенной кислотности есть еще достаточно других неприятных "побочек":
Что провоцирует закисление организма
Даже если вы введете в свой рацион максимум продуктов, способствующих ощелачиванию организма, это не сработает. К вопросу необходимо подходить комплексно, есть категория продуктов, которые способствуют закислению, и если от них не отказаться (или не свести до минимума потребление), то никаких изменений в лучшую сторону вы не увидите. К продуктам-"вредителям" относятся:
Как ощелачивать организм
С закислением разобрались. Теперь об ощелачивании.
Постарайтесь начинать свое утро со стакана воды с лимоном.
Употребляйте как можно больше ощелачивающих продуктов: огурцы (и другие ярко-зеленые овощи), стебли сельдерея, авокадо, чеснок, петрушку, шпинат, различные проростки, натуральную морскую и гималайскую соль, кокосовую воду, базилик, кориандр, баклажан, морковь, редис, свеклу, болгарский перец, фенхель, помидоры, имбирь, куркуму, все виды салата и рукколу, зелень, лимоны и лаймы, киноа, бобовые, семена чиа. Не настолько эффективны, но тоже полезны в ощелачивании: миндальное молоко и миндаль, спаржа, цветная капуста, молодой картофель, кокос, гранаты, грейпфруты, шиповник, оливки и оливковое масло, масло авокадо, льняное масло и кокосовое масло, чечевица и нут, репчатый лук, краснокочанная капуста, тыква, кунжут.
Попробуйте ввести в рацион биодобавки такие, как зелёные порошки трав: высушенные и растёртые побеги пшеницы, ячменя и люцерны; водоросли: хлорелла, спирулина, фукус; биодобавки магния, кальция и цинка. Но не забудьте перед этим посетить врача и сдать анализы, ведь переизбыток каких-то веществ порой может быть даже опаснее недостатка.
Рецепты ощелачивающих блюд
Не стоит бояться внушительного списка "запрещенных" продуктов, из того, что можно и нужно есть, легко составить вкусные блюда.
Зеленый шейк
Все взбиваем в блендере до однородной массы.
Гуакамоле с помидорами
Разминаем авокадо вилкой. Помидоры, лук, кинзу мелко порезать и добавить к авокадо, полить лимонным соком, посолить. Перемешать.
Салат с нутом
Отвариваем предварительно замоченный на ночь нут. Салат тщательно промойте, порежьте или порвите. Мелко нарежьте помидоры и петрушку. Все смешайте, заправьте маслом и лимонным соком, посолите по вкусу.
Чечевица с овощами
Отварите чечевицу с добавлением базилика. Лук, капусту и петрушку мелко покрошите. Смешайте с чечевицей и заправьте уксусом, оливковым маслом, посолите.
Теплый салат с фасолью и шпинатом
Ингредиенты:
Отварите предварительно замоченную на ночь фасоль. Если у вас консервиврованная, то ничего с ней делать не надо. Мелко нашинкуйте чеснок, добавьте к нему порезанные овощи. Все слегка обжарьте на оливковом масле. За минуту до готовности добавьте шпинат и хорошо всё перемешайте. Снимите с огня и выложите овощи в глубокое блюдо, добавьте фасоль. Заправьте оставшимся маслом посолите.
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Ощелачивание организма – это постепенно набирающая в кругах приверженцев ЗОЖ тема. Считается, что для поддержания здоровья необходимо сохранять свой...
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