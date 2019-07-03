Россиянин-рецидивист ограбил в подземном переходе 14-летнюю девочку-музыкантшу

Источник материала: Интерфакс

В Минске задержан россиянин, ограбивший 14-летнюю девочку-музыкантшу, игравшую в подземном переходе, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

"Как пояснил подросток, она играла в переходе на музыкальном инструменте. В какой-то момент к ней подошел незнакомый мужчина и выхватил из сумки, которая стояла рядом с ней, кошелек с 45 рублями и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Столичные правоохранители отработали запись с камер видеонаблюдения и установили возможные приметы подозреваемого. По "горячим следам" возле одного из столичных заведений был задержан 28-летний житель Российской Федерации, который, как оказалось, находится в федеральном розыске. По дороге в РУВД злоумышленник безуспешно попытался скрыться.

Также выяснилось, что задержанный также обокрал 33-летнего минчанина. Мужчина сообщил на линию 102 о том, что его избили и украли сумку с мобильным телефоном и деньгами. По его словам, накануне вечером к нему подошел молодой человек и попросил провести до одного из заведений столицы. Незнакомец пояснил, что он "не местный" и улиц столицы не знает. Потерпевший согласился. Проходя по одному из дворов Минска, злоумышленник набросился на минчанина и нанес удары ногой по голове и туловищу. После того, как мужчина потерял сознание, фигурант забрал сумку и скрылся в неизвестном направлении. Кстати, украденный мобильный телефон оказался у злоумышленника при себе.

"Материалы проверки переданы в Центральный районный отдел г.Минска Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта", - сообщили в ГУВД.

Как оказалось, россиянин приехал в Минск накануне II Европейских игр на автобусе. Не имея денежных средств и определенного места жительства, мужчина ночевал на техническом этаже многоквартирного жилого дома и "зарабатывал" хищением имущества. Также было установлено, что фигурант неоднократно судим за разбой и кражи на территории России. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.