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Минсельхозпрод утвердил рабочий план по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в 2019 году

04.07.2019 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило рабочий план по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в 2019 году.

Документ размещен на официальном сайте министерства.

Согласно плану, зерновые и зернобобовые (без учета кукурузы на зерно) в 2019 году в сельхозорганизациях республики предстоит убрать с более 2,2 млн га (на 11% выше уровня прошлого года),в том числе рожь - с 328,5 тыс. га, пшеницу – 668,7 тыс., тритикале -459,6 тыс., ячмень – 410 тыс., овес – 181,9 тыс., просо – 10 тыс., гречиху – 11,8 тыс., зернобобовые – 201,5 тыс. га.

Кроме того, подлежит уборке  23 тыс. га картофеля, 416,3 тыс. га рапса и сурепицы, 93,6 тыс. га сахарной свеклы, 51,1 тыс. га льна, 253,2 тыс. га кукурузы на зерно.

Объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2019 год должен составить 815 тыс. тонн, сахарной свеклы -  2 млн  85 тыс. тонн, пивоваренного ячменя -  84,2 тыс. тонн. маслосемян рапса - 200 тыс. тонн, льноволокна – 18,1 тыс. тонн.

Исходя из планируемых уборочных площадей зерновых культур и наличия техники, нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн составит 256 тыс. га, при уборке рапса и сурепицы  - 88 га.

Согласно данным Минсельхозпрода, в наличии для уборочной кампании имеется 2577 штук зерноочистительно-сушильных комплексов и свыше 1,3 тыс. отдельно стоящих зерносушилок. Их суммарная пропускная способность составляет 631 тыс. тонн зерна в сутки (при максимальном  дневном намолоте в последние годы 375 тыс. тонн).

Согласно оценке Минсельхозпрода, потребность в дизтопливе на период проведения уборки зерновых и зернобобовых культур (в июле-сентябре) составляет 263,3 тыс. тонн, бензине -  17 тыс. тонн, моторном масле - 10,6 тыс. тонн, печном топливе – 14,5 тыс. тонн. Для их закупки необходимо Br543,9 млн.

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций республики механизаторскими кадрами накануне уборки урожая составляет более 34 тыс. человек, или 88% от потребности. Для удовлетворения полной потребности дополнительно будет привлечено на уборочные работы из промышленных предприятий, учреждений образования и с других работ в хозяйствах около 4,8 тыс. механизаторов.

Как сообщалось, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси в 2019 году планировалось произвести 8,5 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы, 0,7 млн тонн маслосемян рапса, 1,16 млн тонн картофеля, 640 тыс. тонн овощей, 180 тыс. тонн плодов и ягод, 180 тыс. тонн льнотресты.

В то же время, из-за засухи в мае-июне возможны коррективы в данных планах.

Новый прогноз по урожаю Минсельхозпрод пока не озвучивал.

 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило рабочий план по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в 2019 году. Документ...
 
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