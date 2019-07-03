Минфин Беларуси в I полугодии в 1,4 раза превысил годовой план размещения валютных облигаций

Источник материала: Интерфакс

Министерство финансов Беларуси в январе-июне 2019 года разместило на внутреннем рынке валютные облигации на $439,1 млн и 79 млн евро ($89,3 млн в эквиваленте - ИФ), сказано в сообщении ведомства.

В соответствии с законом о бюджете на 2019 год, предусмотрено размещение на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму $370 млн в эквиваленте.

Таким образом, общий объем размещения валютных облигаций на внутреннем рынке в первом полугодии 2019 года составил $528,4 млн, что на 42,8% больше годового плана.

На внутреннем рынке Минфин привлекает средства по ставке чуть более 4% годовых. Основными кредиторами правительства выступают крупные госбанки.

Как сообщалось, Минфин увеличил объем плановых заимствований на внутреннем рынке на фоне сохраняющейся неопределенности с привлечением госкредита РФ на $630 млн для рефинансирования ранее полученных российских кредитов.

Также сообщалось, что Минск не может получить финальный, седьмой транш на $200 млн из стабкредита ЕФСР на $2 млрд, который был подписан в марте 2016 года. Средства по кредиту должны были поступить семью траншами в течение 2016-2017 годов.

Между тем, руководство Минфина регулярно подчеркивает наличие ряда потенциальных источников для привлечения внешних ресурсов в объеме $1 млрд, необходимых для рефинансирования части внешнего долга в этом году.

Внешний госдолг Беларуси на 1 июня 2019 года составил $16,6 млрд, сократившись за январь-май на $0,3 млрд, или на 1,7%.

Внутренний госдолг с начала 2019 года вырос на 2,2% и на 1 июня составил Br9,1 млрд ($4,4 млрд в эквиваленте).