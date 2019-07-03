Источник материала: Интерфакс

Мужская сборная Беларуси одолела команду Египта в "Турнире претендентов" по волейболу.



Матч между этими командами, проходивший в среду поздно вечером в Любляне, завершился со счетом 2:3 (25:21, 16:25, 25:20, 24:26, 9:15) в пользу белорусской команды.

Таким образом, белорусская сборная с 2 очками возглавила турнирную таблицу группы "В" "Турнира претендентов".

Следующий поединок белорусы проведут уже в четверг, 4 июля. Их соперниками будут кубинцы.