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Белорусы обыграли египтян в "Турнире претендентов" по волейболу
Источник материала: Интерфакс
Мужская сборная Беларуси одолела команду Египта в "Турнире претендентов" по волейболу.
Таким образом, белорусская сборная с 2 очками возглавила турнирную таблицу группы "В" "Турнира претендентов".
Следующий поединок белорусы проведут уже в четверг, 4 июля. Их соперниками будут кубинцы.
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Мужская сборная Беларуси одолела команду Египта в "Турнире претендентов" по волейболу. Матч между этими командами, проходивший в среду поздно вечером в Любляне,...
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