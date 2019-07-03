Определен продукт, который препятствует развитию рака и диабета

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Предотвратить различные хронические заболевания, в том числе диабет 2 типа, а также колоректальный рак и рак мочевого пузыря, может помочь умеренное потребление молока с низкой жирностью. К таким выводам, проанализировав ряд статей, посвященных роли молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний, пришли испанские ученые. Исследование, в частности, координировали профессор Анджел Гил из Гранадского университета (UGR) и профессор Роза М. Ортега из Мадридского университета Комплутенсе. Пишет об этом портал Medicalxpress, передает РБК.



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Это исследование, поясняет портал, направлено на оценку и обобщение научных данных о влиянии потребления молока и молочных продуктов на здоровье и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, рака толстой кишки или мочевого пузыря, а также диабета 2 типа.

Так, пришли к выводу ученые, потребление молочных продуктов с низким содержанием жира связано со снижением риска метаболического синдрома. Кроме того, потребление молочных продуктов, говорится в исследовании, не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может иметь небольшой «защитный эффект». В чем именно он выражается, Medicalxpress не поясняет.

Помимо этого, продолжает портал, «современные научные данные» свидетельствуют о том, что употребление йогурта и молочных продуктов с низким содержанием жира может оказывать эффект на риск развития диабета 2 типа, а также связано с более низким риском развития колоректального рака (злокачественное новообразование толстого кишечника) и рака мочевого пузыря. О каких именно научных материалах идет речь, Medicalxpress также не уточняет.

При этом между потреблением молочных продуктов и ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда, по информации портала, были обнаружены «обратные связи». На рак простаты, ожирение или метаболические нарушения этот продукт, по мнению ученых, никак не влияет.