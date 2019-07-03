В Смолевичском районе Renault протаранил и опрокинул на крышу Chrysler: пострадал ребенок

Источник материала: Tut.by

Четвероклассница пострадала при столкновении автомобилей вблизи деревни Волма Смолевичского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Происшествие случилось 3 июля, в 12.20, на 376-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 24-летний водитель Renault Laguna совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении Chrysler под управлением 67-летнего мужчины. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, где Chrysler перевернулся на крышу.





В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 9-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье автомобиля (без специального удерживающего устройства) и была пристегнута ремнем безопасности.