ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Смолевичском районе Renault протаранил и опрокинул на крышу Chrysler: пострадал ребенок

04.07.2019 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четвероклассница пострадала при столкновении автомобилей вблизи деревни Волма Смолевичского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Происшествие случилось 3 июля, в 12.20, на 376-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 24-летний водитель Renault Laguna совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении Chrysler под управлением 67-летнего мужчины. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, где Chrysler перевернулся на крышу.


В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 9-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье автомобиля (без специального удерживающего устройства) и была пристегнута ремнем безопасности.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 3 июля, в 12.20, на 376-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский ресторан попал в список лучших в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика