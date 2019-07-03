Минский ресторан попал в список лучших в мире

Источник материала: Ежедневник



фото: l-wine.ru

Топ ресторанов с лучшими винными картами составил нью-йоркский журнал Wine Spectator.

Wine Spectator - это издание о вине и винной культуре.

В новый топ лучших ресторанов, по версии журнала, попало и минское заведение Simple, сообщает "Наша Ніва" .

Американский журнал ежегодно присуждает премию для ресторанов с винными картами. Минский Simple в этом году получил Award of Excellence. Эта премия вручается организациям, чей ассортимент вин включает как минимум 90 наименований от лучших производителей и соответствует меню по цене и стилю.

Ресторан Simple был открыт в 2017 году ресторатором Владом Луневичем (он же совладелец кафе Enzo, «Депо», «Лаўка»). Заведение специализируется на современной белорусской кухне и предлагает блюда из местных продуктов.