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Минский ресторан попал в список лучших в мире

04.07.2019 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минский ресторан попал в список лучших в мире

фото: l-wine.ru

Топ ресторанов с лучшими винными картами составил нью-йоркский журнал Wine Spectator.

Wine Spectator - это издание о вине и винной культуре.

В новый топ лучших ресторанов, по версии журнала, попало и минское заведение  Simple, сообщает "Наша Ніва"

Американский журнал ежегодно присуждает премию для ресторанов с винными картами. Минский Simple в этом году получил Award of Excellence. Эта премия вручается организациям, чей ассортимент вин включает как минимум 90 наименований от лучших производителей и соответствует меню по цене и стилю.

Ресторан Simple был открыт в 2017 году ресторатором Владом Луневичем (он же совладелец кафе Enzo, «Депо», «Лаўка»). Заведение специализируется на современной белорусской кухне и предлагает блюда из местных продуктов. 

 
 
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Топ ресторанов с лучшими винными картами составил нью-йоркский журнал Wine Spectator.
 
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