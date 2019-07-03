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На 5 июля в Беларуси опять объявлен оранжевый уровень опасности

04.07.2019 12:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На 5 июля в Беларуси опять объявлен оранжевый уровень опасности

Из-за сильного ветра на 5 июля в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 5июля в пятницу в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью по северо-западу страны, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.в Некоторых районах возможны грозы.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью местами, утром и днем во многих районах ветер может достигать скорости до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 13-14. Днем будет 13-19 градусов выше нуля, по югу - до плюс 23.

 
 
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Из-за сильного ветра на 5 июля в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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