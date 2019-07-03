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У берегов Гондураса затонуло рыболовецкое судно: погибли 26 человек
Источник материала: СТВ
Новости Гондураса. Известно, что корабль вышел на ловлю лангустов, а затем исчез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место крушения оперативно прибыл спасательный катер. В общей сложности на борту судна находились 73 человека. 47 из них удалось найти и доставить на берег. По предварительным данным, причиной трагедии стали высокие волны и сильный ветер.
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Новости Гондураса. Известно, что корабль вышел на ловлю лангустов, а затем исчез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место крушения оперативно прибыл...
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