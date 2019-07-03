У берегов Гондураса затонуло рыболовецкое судно: погибли 26 человек

Источник материала: СТВ

Новости Гондураса. Известно, что корабль вышел на ловлю лангустов, а затем исчез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На место крушения оперативно прибыл спасательный катер. В общей сложности на борту судна находились 73 человека. 47 из них удалось найти и доставить на берег. По предварительным данным, причиной трагедии стали высокие волны и сильный ветер.



