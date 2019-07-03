Извержение вулкана в Италии: погиб мужчина, несколько человек пострадали

Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии в результате извержения вулкана Стромболи погиб один человек, еще два пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Мужчину, который находился на склоне огнедышащей горы, забросало падающими из-за извержения камнями. Еще два человека ожидают прибытия спасателей у подножия вулкана. Операция осложняется сильным задымлением.





Кроме того, из-за пепла на популярном у туристов острове Сицилия возникло несколько пожаров. На местах возгораний работают экстренные службы.