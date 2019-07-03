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Извержение вулкана в Италии: погиб мужчина, несколько человек пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии в результате извержения вулкана Стромболи погиб один человек, еще два пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину, который находился на склоне огнедышащей горы, забросало падающими из-за извержения камнями. Еще два человека ожидают прибытия спасателей у подножия вулкана. Операция осложняется сильным задымлением.
Кроме того, из-за пепла на популярном у туристов острове Сицилия возникло несколько пожаров. На местах возгораний работают экстренные службы.
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Новости Италии. В Италии в результате извержения вулкана Стромболи погиб один человек, еще два пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину,...
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