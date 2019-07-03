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Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

04.07.2019 11:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Масштабный сбой в популярных соцсетях произошел вечером 3 июля. Пользователи не могли загрузить или отправить фотографии, видео и другие файлы.

Названа вероятная причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Технические неполадки в работе сервисов наблюдались по всему миру. Больше всего жалоб поступило от жителей США и Европы, затронул сбой и Беларусь. По словам представителя компании, причиной стала некая ошибка, которую допустили при «регулярном техническом обслуживании».

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Новости мира. Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о полном восстановлении работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный сбой в популярных соцсетях...
 
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