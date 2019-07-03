Театрализованное музыкальное представление «Купальское колесо или волшебство Купальской ночи» с участием артистов Волковыска пройдет 6 июля на площадке по ул. К Маркса в Волковыске.
В программе:
народные игры и забавы, русалочьи хороводы
конкурс на звание «Мисс Купальская ночь» (для участия в конкурсе, необходимо в группу VK Волковысского городского Дома культуры в альбом
квест «У пошуках папараць-кветкі»
мастер-класс по плетению венков
пускание венков на воду
дискотека «Купальский Dancing»
Начало в 20:00.