Источник материала: Новости Волковыска

Театрализованное музыкальное представление «Купальское колесо или волшебство Купальской ночи» с участием артистов Волковыска пройдет 6 июля на площадке по ул. К Маркса в Волковыске.

В программе:

народные игры и забавы, русалочьи хороводы

конкурс на звание «Мисс Купальская ночь» (для участия в конкурсе, необходимо в группу VK Волковысского городского Дома культуры в альбом «Мисс Купальская ночь» загрузить фото участницы указав в комментарии имя и фамилию)

квест «У пошуках папараць-кветкі»

мастер-класс по плетению венков

пускание венков на воду

дискотека «Купальский Dancing»

Начало в 20:00.

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