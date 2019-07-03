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Подробности ЧП: салютные установки покупали в России

04.07.2019 13:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство обороны сообщило, что нештатная ситуация с салютом произошла накануне в трех из шести мест, где был салют. Салютные установки для праздника покупали у российской фирмы.

Ведомство отмечает, что произошедшее - редчайший случай и просчитать наперед трагическое стечение обстоятельств было невозможно.

«Установлено, что подорвались изделия одного калибра  (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен. Предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего», - говорится в сообщении Минобороны.

Там также отмечается, что меры безопасности были соблюдены, военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку, в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок, было выставлено оцепление согласно нормативным актам.

Салютные установки белорусская сторона закупала у российской фирмы ОАО «Пиро-Росс», ранее их продукцию уже использовали в Беларуси. Комиссией Министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.

Напомним, что накануне вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею погибла женщина. По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрывов фейерверков в Минске. Как сообщается на сайте СК, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство обороны сообщило, что нештатная ситуация с салютом произошла накануне в трех из шести мест, где был салют. Салютные установки для праздника покупали у...
 
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