Подробности ЧП: салютные установки покупали в России

Министерство обороны сообщило, что нештатная ситуация с салютом произошла накануне в трех из шести мест, где был салют. Салютные установки для праздника покупали у российской фирмы.

Ведомство отмечает, что произошедшее - редчайший случай и просчитать наперед трагическое стечение обстоятельств было невозможно.

«Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен. Предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего», - говорится в сообщении Минобороны.

Там также отмечается, что меры безопасности были соблюдены, военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку, в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок, было выставлено оцепление согласно нормативным актам.

Салютные установки белорусская сторона закупала у российской фирмы ОАО «Пиро-Росс», ранее их продукцию уже использовали в Беларуси. Комиссией Министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.

погибла женщина. По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека. Напомним, что накануне вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шеюПо данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.