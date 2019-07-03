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Проспект Янки Купалы откроют, а Троицкую снова закроют. В Гродно продолжают ремонтировать дороги

04.07.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На городских улицах продолжается дорожный ремонт. Недавно открытую Большую Троицкую снова закроют на несколько дней — здесь будут ремонтировать участок от Октябрьской до Виленской, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: autogrodno.by

Второй этап реконструкции Большой Троицкой начнется через две недели. Помимо дорожных работ, здесь также проверят и при необходимости отремонтируют коммуникации под дорогой.

Заканчивается ремонт и на проспекте Янки Купалы. С 4 по 8 июля здесь будут укладывать верхний слой асфальта. Открыть движение на этом участке планируют после 10 июля. Напомним, Гродно на три месяца закрывают часть проспекта Янки Купалы. Маршруты автобусов изменятся">реконструкция части проспекта началась 25 апреля.
Полностью обновленную дорогу откроют к 1 сентября. В это же время будет сдана первая очередь ТРК «Тринити».

 
Теги: Гродно
 
 
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Второй этап реконструкции Большой Троицкой начнется через две недели. Помимо дорожных работ, здесь также проверят и при необходимости отремонтируют коммуникации,...
 
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