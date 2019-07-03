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Проспект Янки Купалы откроют, а Троицкую снова закроют. В Гродно продолжают ремонтировать дороги
Источник материала: Tut.by
На городских улицах продолжается дорожный ремонт. Недавно открытую Большую Троицкую снова закроют на несколько дней — здесь будут ремонтировать участок от Октябрьской до Виленской,
Второй этап реконструкции Большой Троицкой начнется через две недели. Помимо дорожных работ, здесь также проверят и при необходимости отремонтируют коммуникации под дорогой.
Заканчивается ремонт и на проспекте Янки Купалы. С 4 по 8 июля здесь будут укладывать верхний слой асфальта. Открыть движение на этом участке планируют после 10 июля. Напомним, Гродно на три месяца закрывают часть проспекта Янки Купалы. Маршруты автобусов изменятся">реконструкция части проспекта началась 25 апреля.
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Второй этап реконструкции Большой Троицкой начнется через две недели. Помимо дорожных работ, здесь также проверят и при необходимости отремонтируют коммуникации,...
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