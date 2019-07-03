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«Скорость BMW была около 194 км/ч». СК завершил расследование ДТП с двумя погибшими под Солигорском
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Солигорска, обвиняемого по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Об этом
Расследованием установлено, что обвиняемый 15 марта, около 23.50, на личном BMW 520 ехал по трассе Н9619 Старобин — Сковшин — Сосны в сторону Солигорска. Проезжая закругление дороги влево вблизи деревни Махновичи, он не выбрал безопасную скорость с учетом влажного состояния дорожного покрытия и допустил потерю курсовой устойчивости управляемого авто. В результате автомобиль в состоянии заноса выехал за пределы проезжей части, где
В аварии погибли 21-летний и 32-летний пассажиры легковушки.
— Анализируя собранные в рамах расследования доказательства, следователи пришли к выводу, что основной причиной аварии явилось значительное превышение скоростного режима водителем, — отметили в СК. — С учетом следовой информации, зафиксированной на месте ДТП и повреждений на автомобиле, заключений проведенных экспертами ГКСЭ исследований, а также изученных записей видеорегистратора, скорость движения BMW на момент происшествия была около 194 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке — 90 км/ч.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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