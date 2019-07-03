«Скорость BMW была около 194 км/ч». СК завершил расследование ДТП с двумя погибшими под Солигорском

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Солигорска, обвиняемого по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Расследованием установлено, что обвиняемый 15 марта, около 23.50, на личном BMW 520 ехал по трассе Н9619 Старобин — Сковшин — Сосны в сторону Солигорска. Проезжая закругление дороги влево вблизи деревни Махновичи, он не выбрал безопасную скорость с учетом влажного состояния дорожного покрытия и допустил потерю курсовой устойчивости управляемого авто. В результате автомобиль в состоянии заноса выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся и врезался в деревья.

В аварии погибли 21-летний и 32-летний пассажиры легковушки.





— Анализируя собранные в рамах расследования доказательства, следователи пришли к выводу, что основной причиной аварии явилось значительное превышение скоростного режима водителем, — отметили в СК. — С учетом следовой информации, зафиксированной на месте ДТП и повреждений на автомобиле, заключений проведенных экспертами ГКСЭ исследований, а также изученных записей видеорегистратора, скорость движения BMW на момент происшествия была около 194 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке — 90 км/ч.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.