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У Facebook и Instagram был сбой. Люди начали описывать свои фото словами

04.07.2019 12:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 3 июля, в Instagram и Facebook произошел сбой. Пользователи со всего мира жаловались на то, что приложение и соцсеть не загружали картинки и видео.

Баг произошел и в программе WhatsApp, которой владеет Facebook. У пользователей не получалось отправлять фото, видео и смотреть Stories в Instagram. По данным ресурса DownDetector, проблемы возникли около 17:00 по минскому времени. Видимо, чтобы не терять аудиторию, алгоритмы словами описывали изображения. Вот пример: «На данном изображении может находиться: небо».

Работу сервисов полностью восстановили к восьми утра. Но сбой успел запустить забавный флешмоб, на который обратил внимание портал Reformation. Беларусы так же словами передавали содержание кадров:

Евгений Липкович: «Запощу селфи: вот я сижу такой красавец усатый перед телевизором на желтом кожаном диване в полосатой маечке с черным нагрудным кармашком, а рядом на полу спит собака Лола, вытянув ноги».

В комментариях люди стали интересоваться: что у Лолы с ухом? Почему у собаки голова мыши? Михаил Авдеенко отметил, что теперь, словесно снимая селфи на краю обрыва по новой технологии, разбиться не получится. А Елена Минская удивилась: «Перестаньте. Зачем вы выкладывайте такие фото? В одной майке и усах. Наденьте что-либо снизу, трусы или шорты. Так нельзя, в ленте могут быть впечатлительные дамы». Кто-то порекомендовал Евгению больше не заваливать горизонт. «Ты хорош собой», – заключила Катя Иванова.

И есть лишь один Instagram, который не пострадал. О нем мы писали еще в феврале: модель Лариса ведет аккаунт без визуала, но с подробным изложением кадров знаменитостей и обычных людей. Вот, как это выглядит:

Фото обложки: Alex Wallbaum.

 
 
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Вчера, 3 июля, в Instagram и Facebook произошел сбой. Пользователи со всего мира жаловались на то, что приложение и соцсеть не загружали картинки и видео. Баг произошел и в...
 
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