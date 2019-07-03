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У Facebook и Instagram был сбой. Люди начали описывать свои фото словами
Источник материала: KYKY>
Вчера, 3 июля, в Instagram и Facebook произошел сбой. Пользователи со всего мира жаловались на то, что приложение и соцсеть не загружали картинки и видео.
Баг произошел и в программе WhatsApp, которой владеет Facebook. У пользователей не получалось отправлять фото, видео и смотреть Stories в Instagram. По
Работу сервисов полностью восстановили к восьми утра. Но сбой успел запустить забавный флешмоб, на который
В комментариях люди стали интересоваться: что у Лолы с ухом? Почему у собаки голова мыши? Михаил Авдеенко отметил, что теперь, словесно снимая селфи на краю обрыва по новой технологии, разбиться не получится. А Елена Минская удивилась: «Перестаньте. Зачем вы выкладывайте такие фото? В одной майке и усах. Наденьте что-либо снизу, трусы или шорты. Так нельзя, в ленте могут быть впечатлительные дамы». Кто-то порекомендовал Евгению больше не заваливать горизонт. «Ты хорош собой», – заключила Катя Иванова.
И есть лишь один Instagram, который не пострадал. О нем мы
Фото обложки: Alex Wallbaum.
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Вчера, 3 июля, в Instagram и Facebook произошел сбой. Пользователи со всего мира жаловались на то, что приложение и соцсеть не загружали картинки и видео. Баг произошел и в...
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