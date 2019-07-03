Зеленский: Украину защитит ядерное оружие









Зеленский сообщил, что у страны есть право знать о правилах игры на международной арене и требовать их неукоснительного исполнения. Украина больше не будет разменной монетой и не собирается платить за свою порядочность и открытость миру.





По его словам, однажды отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии безопасности от других стран, Украина поплатилась не на шутку.





Зеленский сказал, что у страны есть один нормальный вопрос: "Какие правила?"





"Мы хотим и имеем право их знать, потому что Украина больше не будет платить за свою наивность, открытость и добродушие", - категорично высказался президент Украины.









При этом он подчеркнул, что Украина и дальше будет работать над решением глобальных проблем со странами мира.