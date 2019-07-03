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Зеленский: Украину защитит ядерное оружие

04.07.2019 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил на официальной встрече с премьер-министром Джастином Трюдо о том, что Украина больше не играет в игры.



Зеленский сообщил, что у страны есть право знать о правилах игры на международной арене и требовать их неукоснительного исполнения. Украина больше не будет разменной монетой и не собирается платить за свою порядочность и открытость миру. 

По его словам, однажды отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии безопасности от других стран, Украина поплатилась не на шутку.

Зеленский сказал, что у страны есть один нормальный вопрос: "Какие правила?"

"Мы хотим и имеем право их знать, потому что Украина больше не будет платить за свою наивность, открытость и добродушие", - категорично высказался президент Украины.


При этом он подчеркнул, что Украина и дальше будет работать над решением глобальных проблем со странами мира.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил на официальной встрече с премьер-министром Джастином Трюдо о том, что Украина больше не играет в игры.
 
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