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Путину очень не хочется уходить: Куда вы спешите? Я пока никуда не собираюсь

04.07.2019 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин посчитал преждевременным говорить о своем уходе из политики.



Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera не стал отвечать на вопрос о том, уйдет он из политики в 2024 году, когда истекает его президентский срок, или останется, но в другом качестве.

Об этом пока рано говорить, сказал Путин, добавив, что в этот момент ему есть чем заняться на посту президента.

Расшифровка интервью, которое президент России дал накануне визита в Италию, опубликована на сайте Кремля.


Напомним, второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции России, избираться на третий подряд срок он не может. 

Сейчас в Кремле озадачены тем, как же продлить полномочия Путина. При этом наиболее приемлемым вариантом в Кремле считают "союзное государство" с Беларусью. Новое государство - новый президентский срок. Хотя рассматриваются и другие варианты, в том числе операция "преемник" по казахстанскому варианту.

 
 
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Путин посчитал преждевременным говорить о своем уходе из политики.
 
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