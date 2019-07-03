Путину очень не хочется уходить: Куда вы спешите? Я пока никуда не собираюсь









Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera не стал отвечать на вопрос о том, уйдет он из политики в 2024 году, когда истекает его президентский срок, или останется, но в другом качестве.





Об этом пока рано говорить, сказал Путин, добавив, что в этот момент ему есть чем заняться на посту президента.





опубликована на сайте Кремля. Расшифровка интервью, которое президент России дал накануне визита в Италию,на сайте Кремля.









Напомним, второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции России, избираться на третий подряд срок он не может.





Сейчас в Кремле озадачены тем, как же продлить полномочия Путина. При этом наиболее приемлемым вариантом в Кремле считают "союзное государство" с Беларусью. Новое государство - новый президентский срок. Хотя рассматриваются и другие варианты, в том числе операция "преемник" по казахстанскому варианту.