Создание Красной Армии, являющейся предшественницей современных Вооруженных Сил, неотделимо связано с образованием местных органов военного управления, без которых формирование Красной Армии призывными и мобилизационными ресурсами было бы невозможно.

В годы строительства молодой Советской Республики, 30 июня 1929 года, был образован военный комиссариат Смолевичского района и г.Жодино.

Начиная с 1938 года, когда Правительство СССР приняло меры по переводу Вооруженных Сил на кадровую основу, постепенно уменьшая количество территориальных частей и соединений, роль военных комиссариатов в комплектовании войск возросла, и именно с этого времени военные комиссариаты стали полноправными местными органами военного управления.

Эго особенно наглядно подтвердила мобилизация 1941 года. Суровым испытанием для военного комиссариата и практической проверкой действительности разработанной системы мобилизационных мероприятий явилась Великая Отечественная война.

В послевоенный период военный комиссариат выполнял громаднейшую работу по своевременному приему на воинский учет демобилизуемых из армии и флота военнослужащих, их трудовому и бытовому устройству.

После распада СССР начался новый этап в истории военных комиссариатов. Так, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 624 от 11.06.2005 года утверждено Положение «О военных комиссариатах», в котором определены задачи, подчиненность, подотчетность, порядок содержания и обеспечения, а также взаимодействия с местными исполнительными и распорядительными органами и органами самоуправления.

В настоящее время на военный комиссариат Смолевичского района и города Жодино совместно с местными исполнительными и распорядительными органами Смолевичского района и города Жодино возложено решение вопросов в области обороны Республики Беларусь путем участия в подготовке граждан и транспортных средств для призыва и направления (поставки) в Вооруженные Силы и другие воинские формирования. Помимо этого военный комиссариат принимает участие в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения и информационно-пропагандистской работы по вопросам добровольного поступления граждан на военную службу; организовывает работу по пенсионному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, назначение указанным лицам предусмотренных для них законодательством Республики Беларусь пенсий, пособий и компенсаций и осуществляет контроль за правильностью и своевременностью их выплаты; содействует в реализации прав и льгот, предоставленных гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей в соответствии с законодательством Республики Беларусь; осуществляет контроль за законностью предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу; планирует мероприятия по военному обучению граждан в военное время; обеспечивает совместно с местными исполнительными и распорядительными органами своевременное медицинское освидетельствование и переосвидетельствование, медицинское обследование и медицинский осмотр граждан при постановке их на воинский учет, призыве на военную службу, службу в резерве или поступлении на военную службу по контракту, призыве на военные или специальные сборы, зачислении в запас по состоянию здоровья без прохождения военной службы, службы в резерве – это лишь небольшой перечень задач военного комиссариата.

Одним из существенных критериев работы любой государственной организации – это отзывы посетителей. Несмотря на то, что военный комиссариат — организация военная, посетители всегда тепло и с благодарностью отзываются о работе личного состава военного комиссариата, а для работников и военнослужащих военного комиссариата главный критерий – теплая и дружественная обстановка в коллективе, которая бережно поддерживается всем коллективом и его руководителем.

В год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков коллектив военного комиссариата принимает активное участие в мероприятиях, посвященных этой великой дате. Вручение медалей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, увековечивание памяти павших, поиск информации о захоронениях – это лишь малая часть огромной работы, проводимой руководством Республики Беларусь через военные комиссариаты, а результат этой работы – сохранение вечной памяти о героях той Великой войны, которую мы сберегаем в наших сердцах и забыть не имеем права.

В последнее время особенно приятно слышать слова благодарности от военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы, которые при постановке на учет в военном комиссариате говорят «большое спасибо» за то, что время, проведенное в рядах Вооруженных Силах, потрачено не зря, за то что по сравнению со своими сверстниками, которые по разным причинам не прошли суровую школу жизни под названием «армия», они стали физически крепче, эмоционально стабильнее и сейчас легче адаптируются, как говорят военные, – в любых условиях обстановки.

Коллектив военного комиссариата Смолевичского района и г.Жодино с 2008 года возглавляет полковник Юрий Брониславович Марецкий.

За годы существования военного комиссариата достигнуто многое, но хотелось бы отметить, что за последние 11 лет, по результатам подготовки по предназначению, военный комиссариат занимает передовые места среди военных комиссариатов Минской области. Секрет успеха прост: постановка руководством конкретных задач и целей, целенаправленная работа всего коллектива, анализ недостатков и постоянное движение вперед к единой цели, не забывая при этом об инновациях в работе и самом главном – об уважении к каждому человеку.

Реализуются в военном комиссариате и перспективные проекты, среди которых – обеспечение обменом информацией с организациями по вопросам воинского учета по сети Интернет и мобильное приложение, так называемый интерактивный военный билет с возможностью обратной связи с военным комиссариатом под рабочим названием «RVK», тестовую версию которого уже можно скачать на любое мобильное устройство, все это в комплексе с унифицированными электронными формами документов воинского учета является частью проекта «Электронный военкомат», разработанного сотрудниками военного комиссариата.

В этот день также хотелось бы вспомнить тех, кто в разное время возглавлял военный комиссариат: капитан И.М. Варсанофьев (1943-1946 г.г.), подполковник Д.Г. Шавров (1946-1953 г.г.), гвардии подполковник К.Н. Ларионов (1953-1956 г.г.), гвардии подполковник А.А. Баранов (1956-1958 г.г.), подполковник Ф.П. Шкунов (1958-1962 г.г.), майор Е.И. Кожемяченко (1962-1963 г.г.), подполковник И.А. Трофименко (1965-1972 г.г.), подполковник Н.И. Сергеев (1972-1975 г.г.), подполковник Г.А. Долгов (1975-1977 г.г.), подполковник В.И. Ивасик (1977-1985 г.г.), майор А.С. Ильющенко (1985-1987 г.г.), полковник А.П.Балашов (1987-1994 г.г.), подполковник В.И. Гринь (1994-1997 г.г.), полковник В.Н. Дуванов (1998-1999 г.г.), полковник А.М. Дмитриев (1999-2005 г.г.), полковник Л.А. Бабиченко (2005-2008 г.г.).

Коллектив не забывает всех своих сотрудников, которые в разные годы работали в военном комиссариате, и искренне желает всем крепкого здоровья, огромного счастья и самое главное — всегда помнить, что в сегодняшних достижениях есть и ваш монолитный кирпичик в фундаменте труда всего коллектива военного комиссариата, который как единый организм работает для достижения одной цели – защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства.

С праздником, дорогие коллеги!

Юрий МАРЕЦКИЙ, полковник, военный комиссар Смолевичского района и г.Жодино.