КРАЖА ИМУЩЕСТВА

28 июня Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению жителя г.Минска Н.: неустановленное лицо, выставив стекло в оконной раме, проникло в его дачный дом в с/т «Журналист», вблизи д.Домашаны, откуда похитило мужские джинсовые штаны. Установлено, что преступление совершил уроженец г.Минска Ф., 1962 г.р., БОМЖ, ранее неоднократно судимый.

УБИЙСТВО

30 июня в беседке во дворе дома по ул.Торговой в г.Смолевичи был обнаружен труп мужчины с резанными ранами шеи и лица. Как выяснилось, погибшим является уроженец Брестской области Луненецкого района Н., 1995 г.р., который работал на территории нашего района и проживал в д.Миколаевичи. 29 июня, около 21.00, находясь в беседке во дворе дома по ул.Торговой, в ходе совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей словесной ссоры уроженец г.Душанбе Республики Таджикистан И., 1969 г.р.(гражданин РБ), ранее не судимый, нанес кухонным ножом два удара в шею и один удар по лицу Н., в ходе чего причинил колото-резанные раны лица и шеи, от которых тот скончался на месте происшествия.

ХУЛИГАНСТВО

29 июня житель г. Минска Я., 1990 г. р., ранее неоднократно судимый, около 23.40, на ул. Центральной в аг.Драчково из хулиганских побуждений беспричинно нанес 7 ударов ногами по кузову автомобиля «Geely SC7», повредив правое зеркало заднего вида, крышу и капот, чем причинил владельцу авто Б., минчанину, имущественный вред.

ПРИСВОЕНИЕ ЛИБО РАСТРАТА

28 июня Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело в отношении минчанки Е., ранее не судимой, которая, работая на одном из предприятий нашего района, являясь материально-ответственным лицом, в период времени с 20.11.2018г. по 14.06.2019г., завладела денежными средствами предприятия, полученными от граждан в качестве оплаты за услуги.

28 июня возбуждено уголовное дело в отношении жительницы д.Шпаковщина Р., 1983 г.р., ранее не судимой, которая, работая в одной из организаций нашего района, являясь материально-ответственным лицом, в период времени с 21.02.2019г. по 10.06.2019г., похитила продукты питания.

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

В милицию обратилась жительница аг.Усяжа Ш.: 24 июня неустановленное лицо, используя банковскую карту на ее имя, получило несанкционированный доступ к компьютерной информации и похитило с карт-счета Ш. денежные средства.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ

30 июня, около 20.10 водитель З. неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением автомобиля «Опель Зафира», 1999 г.р, двигаясь на 24-м км автодороги Р-53 (Слобода-Новосады), вблизи д.Перемежное Смолевичского района, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель З. получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Жодинская ГКБ».

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

26 июня, после проведенной проверки, возбуждено уголовное дело в отношении жителя д.Заречье П., 1993 г.р., ранее не судимого, не работающего, который, будучи привлеченным по постановлению начальника ОГАИ Смолевичского РОВД от 03.06.2019 к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, езду без прав, невыполнение требования об остановке транспортного средства и др. к административному взысканию в виде штрафа, 6 июня, то есть в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, действуя умышленно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством – машиной «Фольксваген Гольф» вблизи д.Лавля, где был задержан сотрудниками ОГАИ.

СП «МАК»

26 июня были выявлены факты выращивания мака (без цели сбыта) в деревнях Черниковщина, Кривая Береза, на участке в с/т «Родничок», Рудня, Заказинец, Подыгрушье.

В отношении нарушителей вынесены постановления о наложении административного взыскания.

ОБНАРУЖЕН СНАРЯД ВРЕМЕН ВОЙНЫ

28 июня на строительной площадке по ул.Сапфировой, вблизи административного здания Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень», обнаружен боеприпас времен ВОВ. Выбывшей на место обнаружения предмета, похожего на снаряд, СПГ в/ч 3310 установлено, что обнаруженным боеприпасом является 81мм. минометная мина со взрывателем времен ВОВ, которая в 19.00 уничтожена путем подрыва в поле вблизи д. Замосточье.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД был составлен 161 административный протокол в отношении граждан, выявлено 62 случая мелкого хулиганства, 12 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 135 случаев нарушений ПДД, выявлены 2 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАР

Учетных пожаров в районе не зарегистрировано.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).