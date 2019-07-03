Делегации Минского областного исполлнительного комитета и Смолевчиского районного исполкома возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы».
Фото Александра ВОЛОДЬКО.
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Цветы – к мемориалу
04.07.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Делегации Минского областного исполлнительного комитета и Смолевчиского районного исполкома возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы».
Фото Александра ВОЛОДЬКО.
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Делегации Минского областного исполлнительного комитета и Смолевчиского районного исполкома возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы». Фото...
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