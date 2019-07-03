Ярким вкраплением в общую палитру праздничного дня 3 июля стало областное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Республики Беларусь, которое состоялось в Несвиже. Участие в нем приняла и делегация Смолевичского района.

Выступая перед многочисленными гостями, председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Михайлович Исаченко отметил, что в годы войны Минщина была подвергнута тотальному разорению, люди испытали невидимые лишения и страдания, а на алтарь Победы принесены многочисленные жизни наших соотечественников. Именно поэтому великий день избавления от нацистского ига и стал для нас главным государственным праздником. Такова была воля белорусского народа, выраженная на референдуме.

— Мы горды тем, что Минская область внесла весомый вклад в разгром фашизма. Ее сыновья и дочери сражались на всех фронтах, в партизанских соединениях, в подполье, — подчеркнул Анатолий Исаченко.

Масштабное развитие получила Минская область в послевоенные годы. Индустрия, агропромышленный комплекс и многие другие отрасли семимильными шагами развивались и развиваются сейчас.

— За годы независимости Беларусь достигла впечатляющих успехов. Мы горды тем, что Минская область вносит достойный вклад в дело становления белорусского государства. Его успехи неразрывно связаны с достижениями центрального региона. Достаточно сказать, что на Минщине сегодня реализуется свыше 110 инвестпроектов. В области активно внедряются высокие технологии, возводятся современные школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы. В хозяйственный оборот широко вовлекаются природные ресурсы и туристические зоны. Наша святая обязанность – быть рачительными хозяевами на своей земле, она у нас одна, и это главное, что мы передадим нашим детям, — отметил председатель облисполкома Анатолий Михайлович Исаченко.

Интересной и насыщенной была концертная программа с участием творческих коллективов области, Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженного деятеля искусств России Игоря Николаева.

Кульминацией мероприятия стала республиканская акция «Споем гимн вместе».

М.МЕРКУЛЬ.