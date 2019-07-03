Главный праздник страны

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоялось на центральной площади города Смолевичи.





На главном празднике страны собрались жители города и района, руководители силовых ведомств, предприятий и организаций, представители трудовых коллективов, ветеранских и общественных организаций. На мероприятии присутствовали и почетные гости – председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор ОАО «Озерицкий-Агро» Нина Викентьевна Железнова, председатель Смолевичского райисполкома Михаил Гаврилович Загорцев, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, Олимпийская чемпионка, почетный гражданин г. Смолевичи Антонина Владимировна Кошель, председатель Смолевичского районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина, заместитель военного комиссара Смолевичского района и г. Жодино подполковник Юрий Михайлович Шерстень и другие.





С поздравлениями выступили Марина Михайловна Клюева, Анна Ивановна Чечеткина, Нина Викентьевна Железнова и Юрий Михайлович Шерстень.

– Дорогие ветераны, уважаемые гости, земляки! 75 лет прошло с тех пор, как нога врага перестала топтать нашу землю. Но эта дата до сих пор жива в сердцах каждого белоруса и золотыми буквами вписана в историю нашей страны. От имени депутатского корпуса района я поздравляю вас с этим светлым праздником, – сказала Марина Михайловна Клюева (на фото). – Обращаюсь к ветеранам. Дорогие мамы и папы, бабушки, дедушки, низкий поклон вам за героизм и мужество, проявленные в годы войны, за ваш трудовой подвиг в деле строительства мирной жизни, за ваш неоценимый вклад в дело воспитания молодого поколения страны. Я обращаюсь к людям средних лет – сегодня вашими руками строятся и преумножаются богатство и независимость нашей страны. Честь и хвала золотым вашим рукам. И, конечно, с особым волнением я обращаюсь к молодежи – в ваших руках будущее нашей страны. Берегите и преумножайте то наследие, которое вы получили от отцов и дедов. Дорогие земляки, сегодня, в День Независимости Республики Беларусь, я желаю вам крепкого здоровья, тепла и благополучия в ваших домах, мира, добра и гармонии в ваших душах и семьях.





Затем состоялась яркая концертная программа «Мы помним, мы гордимся!». Творческие коллективы города и района дарили музыкальные и танцевальные номера, произвели впечатления на публику театрализованные постановки, в которых приняли участие не только артисты, но и простые жители Смолевиччины и дети.

– Сегодня мы отмечаем самый главный праздник белорусской государственности – День Независимости Республики Беларусь. Этот праздник символизирует национальный суверенитет и свободу нашего государства, стремление белорусского народа строить счастливую жизнь, – отметил Михаил Гаврилович Загорцев. – В нашей истории есть немало славных дат, но 3 июля имеет особое значение в доле белорусского народа. Этот день стал точкой отсчета новой эпохи, символом свободы и независимости. Как бы далеко не уходили от нас события военного времени, мы всегда будем помнить о героизме советских солдат, партизан, подпольщиков – всех, кто встал на защиту Отечества.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны Михаил Гаврилович объявил минуту молчания.

Затем в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков с целью увековечения памяти уроженцев Смолевичского района, была открыта аллея Героев. Смолевиччина дала Родине пятерых Героев Советского Союза – это Петр Иванович Куприянов, Виктор Андреевич Тумар, Антон Адамович Алехнович, Василий Константинович Зыль, Евстафий Григорьевич Слонский и полный кавалер трех орденов Славы Николай Иосифович Потапович. Их имена золотыми буквами увековечены на граните в центре г. Смолевичи и сердцах земляков.

В торжественной обстановке красную ленту перерезали Наталья Викторовна Якубицкая, Михаил Гаврилович Загорцев и Анна Ивановна Чечеткина, Игорь Ильич Кузнецов открыли аллею Героев. Затем они и представители организаций и общественности возложили цветы к постаментам Героев и Вечному огню.

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В самый главный государственный праздник в центре нашего города было многолюдно и празднично: и взрослые, и дети выходили из домов на зов белорусских народных, эстрадных песен, доносящихся со сцены. Атмосфера праздника царила повсюду! Организаторы позаботились о том, чтобы никто не скучал, даже самые маленькие горожане. Для них было подготовлено множество развлечений. Здесь и ларьки с яркими игрушками и сувенирами, и качели, и аквагрим от настоящей художницы! А также и малышей, и более старших жителей города и района, несомненно, заинтересовали выставочные стенды силовых структур нашего района, различные тематические площадки, представленные организациями и предприятиями района.





О тематической площадке ОГАИ Смолевичского РОВД рассказала лейтенант милиции Ирина Стрельцова:

— Помимо того, что 3 июля вся страна празднует День Независимости, в этот день также отмечается 83-я годовщина со дня основания Госавтоинспекции. В честь этой даты мы приготовили детям и взрослым большой сюрприз: установили на улице автомобиль белого цвета для того, чтобы все желающие могли расписать его яркими красками.

И действительно, машина перестала быть белой почти сразу же. Очень быстро на ней появились патриотические надписи, поздравления стране с Днем Независимости, а в адрес ГАИ — с очередной годовщиной. Детским почерком на капоте было написано «Осторожно, дети!», а еще нарисовано яркое солнышко и много улыбок.

Для взрослых отличным развлечением стали так называемые «пьяные очки», имитирующие состояние легкого алкогольного опьянения. Надев их, гость должен был пройти полосу препятствий. Этот симулятор наглядно продемонстрировал то, почему нельзя управлять автомобилем в нетрезвом состоянии.

За участие в викторинах можно было получить призы: светоотражающие элементы, магниты, наклейки.Всем интересующимся работой площадки посетителям предлагалось проверить свои знания в области правил дорожного движения, примерить на себя настоящий костюм сотрудника ГАИ, а также отправить письмо работникам силовой структуры. Почта ГАИ была воспринята горожанами с большим энтузиазмом. И взрослые, и маленькие посетители оставили множество писем со словами благодарности и предложений сотрудникам, а также самые искренние поздравления и пожелания.

Большой интерес у горожан и жителей района вызвал стенд Районного центра ремесел. Ведь изделия ручной работы в наши дни особенно популярны. И это очень здорово, так как мастера вкладывают в них много сил, времени и, конечно, души. Здесь можно было купить теплые изделия наших мастеров: вязаные жилетки и винтажные пончо, мягкие игрушки и изделия в стиле пэчворк вышитые картины от Валентины Розум; плетеные изделия из лозы члена Союза мастеров Беларуси Владимира Назарова, как сувенирные, так и необходимые в хозяйстве вещи из соломы члена Союза мастеров Татьяны Ласенковой.





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Праздничная программа продолжалась весь день. Хорошее настроение и заряд позитива гостям праздника дарили творческие коллективы не только Смолевиччины, но и дуэт «Атлантика» и артист эстрады Руслан Алехно (на фото).

Завершился праздник республиканской акцией «Споем гимн вместе», после которой небо над Смолевичами раскрасили огни салюта (на фото).





Лидия СУДНИКОВИЧ, Полина ПРОКОПЕНЯ, студентка 1 курса факультета журналистики БГУ.

Фото А. ВОЛОДЬКО.