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Пожар в квартире Мозырского района: погиб мужчина, женщина и 3-е детей из соседней квартиры были спасены

04.07.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

4 июля 2019 в 01-45 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о горении квартиры в деревне Рудня Мозырском районе по ул. Советской.

По прибытии к месту вызова спасателей было обнаружено задымление в однокомнатной квартире на первом этаже кирпичного многоквартирного жилого дома.

Хозяин 1977 г.р., неработавший, проживал один. Со слов соседей характеризовался посредственно, периодически курил, употреблял спиртные напитки.

При проведении разведки спасателями на кровати в горящей комнате был обнаружен хозяин квартиры, который вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медицинскими работниками была констатирована смерть мужчины. В результате пожара огнем повреждено имущество в комнате.

Параллельно проводилась разведка двумя звеньями газодымозащитной службы. Из соседней квартиры с помощью масок для спасаемых были спасены: женщина 1988 г.р. и ее трое детей: 2012 г.р., 2014 г.р., и 2019 г.р.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.


 
 
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4 июля 2019 в 01-45 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о горении квартиры, в рузультате пожара погиб неработавший мужчина 1977 г.р.далее...
 
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