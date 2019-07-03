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21 июля в Соборе Казанской иконы Божией Матери в г. Калинковичи пройдет благотворительная ярмарка.

04.07.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

21 июля в Соборе Казанской иконы Божией Матери в г. Калинковичи пройдет благотворительная ярмарка. Все вырученные от продажи средства будут направлены на лечение Пашкевич Ульяны.

Если у Вас золотые руки и чистое сердце, просим принять участие в данном мероприятии. Для этого вы можете принести любые изделия ручной работы и домашнюю выпечку.



Приглашаем всех желающих посетить ярмарку и помочь девочке.

Проезд на 201 автобусе до остановки "Город"
 
 
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21 июля в Соборе Казанской иконы Божией Матери в г. Калинковичи пройдет благотворительная ярмарка.далее...
 
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