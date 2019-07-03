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21 июля в Соборе Казанской иконы Божией Матери в г. Калинковичи пройдет благотворительная ярмарка. Все вырученные от продажи средства будут направлены на лечение Пашкевич Ульяны.Если у Вас золотые руки и чистое сердце, просим принять участие в данном мероприятии. Для этого вы можете принести любые изделия ручной работы и домашнюю выпечку.Приглашаем всех желающих посетить ярмарку и помочь девочке.Проезд надо остановки "Город"