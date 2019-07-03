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В Беларуси растет число геймеров, но сокращаются их траты

04.07.2019 12:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси растет число геймеров, но сокращаются их траты

Исследовательское агентство Newzoo, специализирующееся на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 году. К концу любителей компьютерных игр в Беларуси станет на 300 тыс. больше, но тратить они будут меньше.

По оценке аналитиков, в этом году мировая игровая индустрия сгенерирует доход в объеме 152 млрд долларов, что почти на 10% больше, чем в 2018-м. По прогнозам компании, впервые за 4 года на первое место в списке стран, которые больше всего тратят на игры, выйдет США. На протяжении трех предыдущих лет самым крупным рынком в индустрии видеоигр являлся Китай. Сегодня эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

В минском центре разработки Wargaming поделились цифрами из полной версии отчета, касающимися нашей страны. Как утверждают аналитики Newzoo, в 2019 году количество геймеров в Беларуси увеличится с 3,9 до 4,2 млн, и суммарно они потратят порядка 76 млн долларов.

Средний белорусский геймер потратит на видеоигры 36,8 долларов в год. Это почти на 20 долларов ниже среднего для региона Восточной Европы, к которому относится Беларусь, а также ниже, чем было в 2018 году, когда средние траты в год составили 44,56 доллара. Для сравнения: в соседней России эта цифра составляет 64,08 доллара, а в США и вовсе около 367 долларов.

«Значительную разницу в тратах на игры в Беларуси и соседних странах можно объяснить рядом причин. В качестве одной из них, со своей стороны, мы можем отметить огромную популярность F2P-игр, не требующих крупных денежных затрат. В Беларуси всего около 4,2 млн игроков, при этом у F2P-игры World of Tanks 3,2 млн зарегистрированных пользователей», — прокомментировал Иван Живица, глава департамента связей с общественностью минского центра разработки Wargaming.

Также агентство отмечает, что число людей, которые покупают игры и совершают внутриигровые покупки, составило 2,1 млн человек — прирост по сравнению с 2018 годом составил 5%.

 
 
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Исследовательское агентство Newzoo, специализирующееся на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 году. К концу любителей...
 
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