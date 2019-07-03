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645 тыс рублей: столько стоил салют, приведший к трагедии

04.07.2019 12:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

645 тыс рублей: столько стоил салют, приведший к трагедии
Фото: Следственный комитет, sk.gov.by

Такие данные приводит издание OfficeLife, которое получило комментарий от компании «Пиро-Росс», поставщика праздничного салюта. Напомним, 3 июля во время празднования Дня независимости салютная установка в районе Немиги отработала не в штатном режиме. В результате несколько зарядов сдетонировали прямо на земле, вызвав мощную ударную волну, от которой в близлежащих домах выбило стекла. Также от разлетевшихся осколков пострадало 10 человек, одна женщина получила смертельное ранение.

 
 
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Минобороны Беларуси заплатило за салют около 645 тыс рублей
 
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