|
645 тыс рублей: столько стоил салют, приведший к трагедии
Источник материала: Myfin
Такие данные приводит издание OfficeLife, которое получило комментарий от компании «Пиро-Росс», поставщика праздничного салюта. Напомним, 3 июля во время празднования Дня независимости салютная установка в районе Немиги отработала не в штатном режиме. В результате несколько зарядов сдетонировали прямо на земле, вызвав мощную ударную волну, от которой в близлежащих домах выбило стекла. Также от разлетевшихся осколков пострадало 10 человек, одна женщина получила смертельное ранение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны Беларуси заплатило за салют около 645 тыс рублей
|
Свежие газеты
Архив (Разное)