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Держатели премиальных карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться специальными привилегиями

04.07.2019 12:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Держатели премиальных карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться специальными привилегиями
Банк ВТБ (Беларусь)

Также владельцы карточек Visa Infinite могут воспользоваться премиум-предложением от банка ВТБ (Беларусь) и такси Bavaria:

 
 
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При расчете в 9 заведениях на улице Революционной в Минске по картам Visa Infinite скидка составит 10%. В 17 заведениях на улице Зыбицкой при оплате карточками Visa Gold и Visa...
 
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