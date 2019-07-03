|
Держатели премиальных карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться специальными привилегиями
Источник материала: Myfin
Также владельцы карточек Visa Infinite могут воспользоваться премиум-предложением от банка ВТБ (Беларусь) и такси Bavaria:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держатели премиальных карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться специальными привилегиями
При расчете в 9 заведениях на улице Революционной в Минске по картам Visa Infinite скидка составит 10%. В 17 заведениях на улице Зыбицкой при оплате карточками Visa Gold и Visa...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)