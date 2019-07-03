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Российский поставщик салютных установок и фейерверков, из-за которых погибла женщина в Минске, отказался от комментариев

04.07.2019 13:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российская компания "Пиро-Росс", у которой были закуплены салютные установки и фейерверки, подорвавшиеся во время праздничных мероприятий в Минске, отказался комментировать ситуацию.

"Мы не комментируем", - сказал представитель компании "Интерфаксу".

Вместе с тем, белорусское издание Office Life сообщило, что связалось с "Пиро-Росс". По информации издания, в российской компании заявили, что поставленные фейерверки были "нашего производства, это была партия 2017 года", поставка была на сумму около 20 млн российских рублей.

"Наши представители сейчас находятся в Минске, решают все возникшие проблемы на месте", – цитирует издание представителя "Пиро-Росс".

Ранее министерство обороны Беларуси сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в  российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад), а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

"Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм)", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в четверг.

При этом в ведомстве подчеркнули, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская компания "Пиро-Росс", у которой были закуплены салютные установки и фейерверки, подорвавшиеся во время праздничных мероприятий в Минске, отказался...
 
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