Источник материала: Интерфакс

Белкоопсоюз планирует начать экспорт норок в Китай, сообщил первый заместитель председателя правления союза Александр Скрундевский на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Мы уже немножко работали с Китайской Народной Республикой, (…) и сегодня планируем открыть для себя в большей степени этот рынок. Кроме того, что мы продаем туда пушное сырье, ставим задачу предложить и племенного зверя - норку", - сказал Скрундевский.

По его словам, уже получены все разрешительные ветеринарные документы для поставки в Китай живых норок. "Сегодня мы в поиске потенциальных покупателей", - уточнил он.

Говоря о рынке Китая, первый заместитель председателя правления союза заметил, он является "законодателем моды пушной индустрии, как в части выращивания зверя, так и пошива меховых изделий".

Скрундевский напомнил, что на долю Белкоопсоюза приходится до 2% мирового объема производства норки. Ежегодно предприятия потребкооперации производят более 500 тыс. штук шкурок норки, к 2020 году планируется увеличение до 700 тыс. штук.