ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белкоопсоюз планирует начать экспорт норок в Китай

04.07.2019 13:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Белкоопсоюз планирует начать экспорт норок в Китай, сообщил первый заместитель председателя правления союза Александр Скрундевский на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Мы уже немножко работали с Китайской Народной Республикой, (…) и сегодня планируем открыть для себя в большей степени этот рынок. Кроме того, что мы продаем туда пушное сырье, ставим задачу предложить и племенного зверя - норку", - сказал Скрундевский.

По его словам, уже получены все разрешительные ветеринарные документы для поставки в Китай живых норок. "Сегодня мы в поиске потенциальных покупателей", - уточнил он.

Говоря о рынке Китая, первый заместитель председателя правления союза  заметил, он является "законодателем моды пушной индустрии, как в части выращивания зверя, так и пошива меховых изделий".

Скрундевский напомнил, что на долю Белкоопсоюза приходится до 2% мирового объема производства норки. Ежегодно предприятия потребкооперации производят более 500 тыс. штук шкурок норки, к 2020 году планируется увеличение до 700 тыс. штук.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белкоопсоюз планирует начать экспорт норок в Китай, сообщил первый заместитель председателя правления союза Александр Скрундевский на пресс-конференции в Минске...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подробности ЧП: салютные установки покупали в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика