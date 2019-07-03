Белкоопсоюз обещает закупить у населения все излишки сельхозпродукции

Источник материала: Интерфакс

Белкоопсоюз готов в текущем году закупить все имеющиеся у населения излишки сельхозпродукции.

"Нам доведена задача закупить у населения все излишки (продукции - ИФ). В текущем году мы планируем ее безусловно, как и всегда, выполнить", - заявил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский на пресс-конференции в Минске в четверг.

Так, по его данным, в текущем году планируется закупить не менее 35 тыс. тонн картофеля, 48 тыс. тонн овощей, 80 тыс. тонн плодов и ягод, из них не менее 3 тыс. тонн дикорастущих ягод.

Скрундевский отметил, что еще до начала массовых заготовок Белкоопсоюз проводит подготовительную работу, в том числе проводит подворный обход сельских жителей, чтобы "хотя бы примерно понимать, какие виды культур и какие объемы они планируют произвести, что направить на собственное потребление и что будет в излишках".

Предварительная работа также проводится и с фермерскими хозяйствами. "Если говорить по текущему году, у нас уже более 500 договоров заключено с фермерскими хозяйствами на поставку 16 тыс. тонн продукции", - добавил он.

Представитель Белкоопсоюза также сообщил, что для удобства населения заготовительная сеть максимально приближена к сельской местности. "У нас задействовано 700 приемо-заготовительных пунктов. Ежегодно в сезон заготовок свыше 5 тыс. торговых объектов, которые расположены в сельских населенных пунктах, вовлечены в эту процедуру. 750 штатных заготовителей осуществляют работу на постоянной основе, в высокий сезон еще порядка 1 тыс. внештатных заготовителей привлекаем", - рассказал Скрундевский. "Каждое райпо организует в среднем от 3 до 10 сезонных приемо-заготовительных пунктов, как стационарных, так и разъездных", - добавил он.