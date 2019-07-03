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Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

04.07.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

Издание приводит слова режиссера Роба Маршалла, который отметил, что Бэйли сочетает в себе силу духа, юность, невинный образ, которые присущи Русалочке, а также обладает прекрасным голосом.

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Ведьму Урсулу сыграет номинант на премию "Оскар" Мелисса Маккарти.

В экранизации прозвучат песни из полнометражного мультфильма "Русалочка" 1989 года, а также новые композиции.

В оригинальном мультфильме Disney, созданном по мотивам одноимённой сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена, русалочка Ариэль - белокожая рыжеволосая девушка.

 
 
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Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
 
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