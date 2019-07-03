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Минздрав: женщина на салюте погибла из-за осколочного повреждения сонной артерии

04.07.2019 12:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило причины гибели женщины во время праздничного салюта в Минске.

"К сожалению, такая редкая неблагоприятная ситуация, когда осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травма несовместимая с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти эту женщину не удалось", - говорится в заявлении министра здравоохранения Владимира Караника, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Минздрав выражает свои искрение соболезнования родственникам погибшей. Ее дочке, которая находилась с ней, сразу была оказана экстренная психологическая помощь. С ней и сейчас работают психологи и психотерапевты. Потому что понятно, что сейчас ей очень тяжело", - добавил министр.

Также глава ведомства проинформировал, что на сегодня  за медицинской помощью обратились 10 человек." Сразу на месте происшествия в медицинской помощи нуждались 6 человек и 4 обратились самостоятельно в приемные покои", - сказал он.

"На сегодняшний момент в больницах Минска остается два человека - мужчины 1957 и 1995 годов рождения. Им провели операционные вмешательства и сейчас угрозы для их жизни нет", - продолжил Караник.

Ранее сообщалось, что у одного из пострадавших - ранение щеки, у другого - травма плеча.

3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное  дело по факту взрывов фейерверочных изделий по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.

Как сообщили в ведомстве, по делу выдвинуты и отрабатываются 4 версии: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, неправильная эксплуатация салютных установок.

Между тем, Минобороны Беларуси заявило, что  предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды, которые были куплены в России.

Также Минобороны сообщило, что  подрывы фейерверков произошли в трех из шести мест, где производился салют.

Праздничный салют 3 июля в честь Дня Независимости проводила патрульная рота минского комендантского батальона. Накануне праздничных мероприятий командир роты старший лейтенант Алексей Круглик сообщил агентству "Минск-Новости", что 3 июля в течение 10 минут будет дано 30 залпов, всего за это время из мортир будет выпущено около 2,5 тыс. фейерверочных изделий.

Для залпов применялось пять калибров - 105-й, 125-й, 150-й, 195-й и 310-й. От калибра зависит высота, на которую после выстрела поднимается снаряд. "В этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали", - говорил Круглик в интервью.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси сообщило причины гибели женщины во время праздничного салюта в Минске.
 
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