Белкоопсоюз начнет экспортировать в Китай живых норок

Источник материала: Ежедневник





Белкоопсоюз планирует начать экспорт в Китай живых норок, сообщил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский.

"Мы уже немного работали с Китайской Народной Республикой, и сегодня планируем в большей степени открыть для себя этот рынок. Мы продаем туда пушное сырье и ставим задачу предложить племенного зверя - норку", - рассказал Александр Скрундевский.

По его словам, получены все разрешительные и ветеринарные документы для поставки в Китай живых норок.

"Сегодня мы в поиске потенциальных покупателей", - добавил он.

На Белкоопсоюз приходится до 2% мирового объема производства норки. Ежегодно Белкоопсоюз производит более 500 тыс. штук шкурок норки, к 2020 году этот показатель планируют увеличить примерно до 700 тыс. шкурок. Экспорт всех видов продукции Белкоопсоюза в 2018 году составил около 50 млн долларов, по итогам 2019 года эту цифру рассчитывают увеличить, пишет БЕЛТА.