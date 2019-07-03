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Белкоопсоюз начнет экспортировать в Китай живых норок

04.07.2019 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белкоопсоюз начнет экспортировать в Китай живых норок

Белкоопсоюз планирует начать экспорт в Китай живых норок, сообщил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский.

"Мы уже немного работали с Китайской Народной Республикой, и сегодня планируем в большей степени открыть для себя этот рынок. Мы продаем туда пушное сырье и ставим задачу предложить племенного зверя - норку", - рассказал Александр Скрундевский.

По его словам, получены все разрешительные и ветеринарные документы для поставки в Китай живых норок.

"Сегодня мы в поиске потенциальных покупателей", - добавил он.

На Белкоопсоюз приходится до 2% мирового объема производства норки. Ежегодно Белкоопсоюз производит более 500 тыс. штук шкурок норки, к 2020 году этот показатель планируют увеличить примерно до 700 тыс. шкурок. Экспорт всех видов продукции Белкоопсоюза в 2018 году составил около 50 млн долларов, по итогам 2019 года эту цифру рассчитывают увеличить, пишет БЕЛТА.

 
 
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Белкоопсоюз планирует начать экспорт в Китай живых норок, сообщил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский.
 
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