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«Вода буквально кишит телами». Белоруска обогнала мужчин на открытой воде во Франции
Источник материала: Tut.by
Пять километров из замка Иф до Марселя белоруска Наталья Макарская плыла третьей. У финиша двое парней-лидеров свернули, как ей показалось, не туда. Можно было следовать за ними или держаться того направления, которое считала верным. Наталья выбрала второй вариант. Позже организаторы
Абсолютная победительница заплыва «По следам Монте-Кристо» рассказала GO.TUT.BY, как чуть не бросила плавание, за день до соревнования упала с самоката и почему в любительских заплывах выигрывают профессиональные спортсмены.
«Поступила в универ и оставила тренировки»
Плавать Наталья научилась в 10 лет.
— Поздновато, — соглашается Наталья. — Обычно занимаются с 6 лет. Но я-то в принципе не собиралась в спорт. Все вышло случайно: на урок зашел тренер, предложил записаться в бассейн.
Через год родители перевели в спортивную школу. После уроков — всегда тренировки. Если бассейн до учебы, вставать нужно в пять утра. Спортивными достижениями, вспоминает Наталья, в школе «не блистала».
— Была очень худенькая: ни мышц, ни сил. В восьмом-девятом классе школьники выполняют норматив на мастера спорта, но у меня таких результатов не было.
Наталья поступила в БГУФК. Профессиональные тренировки забросила: физнагрузки на занятиях хватало. Видела себя тренером по плаванию — ну или физруком в школе.
— Больше хотелось учиться, чем заниматься спортом. В моей группе в универе никто уже не занимается плаванием профессионально. Только одна девушка — боксом.
Полгода прошли без интенсивных тренировок. А потом Наталья встретила на соревнованиях бывшего тренера Александра Подвального — и решилась на одну тренировку. «Только я для себя хочу заниматься», — говорила она. Занятие за занятием — снова втянулась.
Подъем в 5 утра, в 6.45 первая тренировка. Потом университет, в 14.30 вторая тренировка. После обеда на работу, тренировать самой: уже год Наталья — преподаватель в школе плавания ISWIM.
— Два года назад выполнила мастера спорта, — уточняет девушка. — В прошлом году была второй на Открытом чемпионате Беларуси. Но чтобы попасть в национальную сборную по плаванию, надо заниматься раз в пять больше, чем я.
О заплывах в открытой воде она узнала благодаря старшему брату Сергею.
По следам Монте-Кристо
— В прошлом году на 8 Марта брат подарил мне участие в заплыве на Волге. Тренировались с ним на Минском море, плавали между буйками. Знаете, как люди странно смотрят, когда ты в шапочке и очках приходишь на пляж?..
Тот заплыв Наталья выиграла. Любительские соревнования зацепили своей атмосферой. На профессиональных спортсмены настроены на результат, а тут — на эмоции.
— Все такие разные! В Марселе в ластах плыл мужчина лет 82, — приводит она пример. — Много таких, кого врачи отправили в бассейн из-за сколиоза, — и вот эти «пациенты» плывут в открытом море. Перед стартом совершенно незнакомые люди подходят, делятся своими историями. Такого в профессиональном плавании не бывает.
Когда в школе ISWIM Наталье предложили не только готовить группу к заплывам на открытой воде, но и участвовать самой, она согласилась.
— Сначала думали про межконтинентальный заплыв через Босфор. Очень интересно, но тяжело зарегистрироваться: места разбирают за считаные часы. Заплыв в Марселе не такой популярный: регистрация длится неделю. Цена — 50 долларов.
Соревнование во Франции называется «
— Многие брали «Графа Монте-Кристо» в библиотеке, чтобы проникнуться атмосферой перед заплывом, — улыбается девушка.
У Натальи — шестнадцать учеников. Спортивный бэкграунд у всех разный. Но даже те, кто в ноябре прошлого года плавал по-собачьи, к июню были готовы выйти в открытое море.
В Марсель прилетели на день раньше. Решили прогуляться по городу, взяли в аренду самокаты.
— Ехали вдоль пляжа, я смотрела на замок, и вот… — демонстрирует ободранный локоть Наталья. — И нога такая же.
В соленой воде почувствуешь и тонкую царапину — но не сниматься же из-за самоката с заплыва? На следующий день Наталью и еще примерно восемьсот участников везли на корабле к острову — точке старта заплыва на 5 км.
— Всех спустили в воду, и толпа рванула вперед. Месиво из людей, все плывут друг по другу! Вода буквально кишит телами, — эмоционально описывает девушка. — Этот отрезок нужно проплыть как можно быстрее.
Маршрут в основном вдоль пляжа, но в конце — резкий поворот.
— Я была третья. И вижу: два парня впереди не сворачивают. Как так? Финиш же в другом месте. Не стала повторять за ними. Поплыла, куда считала нужным. Ребят после остановили волонтеры на байдарках: указали, где финиш.
Пять километров из замка Иф до Марселя Наталья проплыла за 01:05:47. Самое быстрое время у мужчин — 01:06:50.
«В любительских заплывах на финише первые профессионалы»
Заплыв транслировали в прямом эфире. На финише Наталью уже ждали французские журналисты. С абсолютной победой поздравляли не только организаторы, но и участники — даже из других стран.
— Очень много россиян подходили со словами: «Наташа — ты молодец!», — вспоминает девушка.
На следующий день белоруску ждала еще одна победа на дистанции 2,5 км.
— Было тяжело: волны огромные! Ты то в яме, когда ничего не видно, то на самом гребне. Тяжело ориентироваться, плывешь просто на ощущениях. Очень много людей снялись с заплыва по ходу дистанции. Захлебываешься, глотаешь соленую воду… Я тоже думала: «Может, не финишировать?» — но держалась, потому что была в лидерах среди женщин.
Победа в заплыве «По следам Монте-Кристо» не подразумевает денежной награды. Взносы, призовые — все перечисляется в международный экологический фонд. На память о победе у белоруски остались кубки да медали. Были еще два рюкзака — но их подарила.
Вся команда белорусов ISWIM финишировала на своих дистанциях. Самое высокое место — в районе 70-х. Наталья отмечает: на любительских соревнованиях первыми все равно приходят спортсмены с профессиональным бэкграундом.
— Чтобы участвовать в заплыве на открытой воде, обычных сеансов в бассейне недостаточно: в море нет бортиков, а под тобой — минимум метров пять. Нужно понимать, как ориентироваться. И очень важна техника.
Наталья перечисляет типичные ошибки: плавая кролем, любители часто дышат неправильно — для экономии энергии нужно только поворачивать голову в сторону, а не поднимать ее. Многие не так гребут под водой: недостает фазы скольжения, движение не выполняется до конца. Но если цели покорить открытую воду нет, то даже с неправильной техникой плавание от бортика к бортику идет на пользу — считай, тренировка на выносливость.
Ее тренер, говорит Наталья, был бы рад, если бы она участвовала не в любительских, а в квалификационных соревнованиях. Но в целом заплывы в открытой воде одобряет: опыт интересный. Так что планы такие: в июле Наталья участвует в Открытом чемпионате Беларуси, а в сентябре — в любительском заплыве на озере Севан в Армении.
— Со мной поплывет старший брат: подарила ему участие в соревновании.
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В любительском заплыве «По следам Монте-Кристо», который ежегодно проводится в Марселе, на дистанции 5 км абсолютное первое место заняла белоруска Наталья...
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