«Вода буквально кишит телами». Белоруска обогнала мужчин на открытой воде во Франции

Источник материала: Tut.by

Пять километров из замка Иф до Марселя белоруска Наталья Макарская плыла третьей. У финиша двое парней-лидеров свернули, как ей показалось, не туда. Можно было следовать за ними или держаться того направления, которое считала верным. Наталья выбрала второй вариант. Позже организаторы рассказали : это первый раз в 20-летней истории соревнования, когда девушка оказалась на финише быстрее мужчин.





Абсолютная победительница заплыва «По следам Монте-Кристо» рассказала GO.TUT.BY, как чуть не бросила плавание, за день до соревнования упала с самоката и почему в любительских заплывах выигрывают профессиональные спортсмены.

«Поступила в универ и оставила тренировки»

Плавать Наталья научилась в 10 лет.

— Поздновато, — соглашается Наталья. — Обычно занимаются с 6 лет. Но я-то в принципе не собиралась в спорт. Все вышло случайно: на урок зашел тренер, предложил записаться в бассейн.

Через год родители перевели в спортивную школу. После уроков — всегда тренировки. Если бассейн до учебы, вставать нужно в пять утра. Спортивными достижениями, вспоминает Наталья, в школе «не блистала».

— Была очень худенькая: ни мышц, ни сил. В восьмом-девятом классе школьники выполняют норматив на мастера спорта, но у меня таких результатов не было.

Наталья поступила в БГУФК. Профессиональные тренировки забросила: физнагрузки на занятиях хватало. Видела себя тренером по плаванию — ну или физруком в школе.





— Больше хотелось учиться, чем заниматься спортом. В моей группе в универе никто уже не занимается плаванием профессионально. Только одна девушка — боксом.

Полгода прошли без интенсивных тренировок. А потом Наталья встретила на соревнованиях бывшего тренера Александра Подвального — и решилась на одну тренировку. «Только я для себя хочу заниматься», — говорила она. Занятие за занятием — снова втянулась.

Подъем в 5 утра, в 6.45 первая тренировка. Потом университет, в 14.30 вторая тренировка. После обеда на работу, тренировать самой: уже год Наталья — преподаватель в школе плавания ISWIM.

— Два года назад выполнила мастера спорта, — уточняет девушка. — В прошлом году была второй на Открытом чемпионате Беларуси. Но чтобы попасть в национальную сборную по плаванию, надо заниматься раз в пять больше, чем я.

О заплывах в открытой воде она узнала благодаря старшему брату Сергею.

По следам Монте-Кристо



Фото: из личного архива Натальи Макарской

— В прошлом году на 8 Марта брат подарил мне участие в заплыве на Волге. Тренировались с ним на Минском море, плавали между буйками. Знаете, как люди странно смотрят, когда ты в шапочке и очках приходишь на пляж?..

Тот заплыв Наталья выиграла. Любительские соревнования зацепили своей атмосферой. На профессиональных спортсмены настроены на результат, а тут — на эмоции.

— Все такие разные! В Марселе в ластах плыл мужчина лет 82, — приводит она пример. — Много таких, кого врачи отправили в бассейн из-за сколиоза, — и вот эти «пациенты» плывут в открытом море. Перед стартом совершенно незнакомые люди подходят, делятся своими историями. Такого в профессиональном плавании не бывает.

Когда в школе ISWIM Наталье предложили не только готовить группу к заплывам на открытой воде, но и участвовать самой, она согласилась.



Фото: из личного архива Натальи Макарской

— Сначала думали про межконтинентальный заплыв через Босфор. Очень интересно, но тяжело зарегистрироваться: места разбирают за считаные часы. Заплыв в Марселе не такой популярный: регистрация длится неделю. Цена — 50 долларов.

Соревнование во Франции называется « По следам Монте-Кристо ». Участников не бросают в воду в холщовых мешках с привязанным к ногам ядром — но все-таки, как Эдмон Дантес, стартуют они от крепости-тюрьмы Иф.

— Многие брали «Графа Монте-Кристо» в библиотеке, чтобы проникнуться атмосферой перед заплывом, — улыбается девушка.

У Натальи — шестнадцать учеников. Спортивный бэкграунд у всех разный. Но даже те, кто в ноябре прошлого года плавал по-собачьи, к июню были готовы выйти в открытое море.

В Марсель прилетели на день раньше. Решили прогуляться по городу, взяли в аренду самокаты.



Фото: из личного архива Натальи Макарской

— Ехали вдоль пляжа, я смотрела на замок, и вот… — демонстрирует ободранный локоть Наталья. — И нога такая же.

В соленой воде почувствуешь и тонкую царапину — но не сниматься же из-за самоката с заплыва? На следующий день Наталью и еще примерно восемьсот участников везли на корабле к острову — точке старта заплыва на 5 км.

— Всех спустили в воду, и толпа рванула вперед. Месиво из людей, все плывут друг по другу! Вода буквально кишит телами, — эмоционально описывает девушка. — Этот отрезок нужно проплыть как можно быстрее.

Маршрут в основном вдоль пляжа, но в конце — резкий поворот.

— Я была третья. И вижу: два парня впереди не сворачивают. Как так? Финиш же в другом месте. Не стала повторять за ними. Поплыла, куда считала нужным. Ребят после остановили волонтеры на байдарках: указали, где финиш.

Пять километров из замка Иф до Марселя Наталья проплыла за 01:05:47. Самое быстрое время у мужчин — 01:06:50.



Фото: из личного архива Натальи Макарской

«В любительских заплывах на финише первые профессионалы»

Заплыв транслировали в прямом эфире. На финише Наталью уже ждали французские журналисты. С абсолютной победой поздравляли не только организаторы, но и участники — даже из других стран.

— Очень много россиян подходили со словами: «Наташа — ты молодец!», — вспоминает девушка.

На следующий день белоруску ждала еще одна победа на дистанции 2,5 км.

— Было тяжело: волны огромные! Ты то в яме, когда ничего не видно, то на самом гребне. Тяжело ориентироваться, плывешь просто на ощущениях. Очень много людей снялись с заплыва по ходу дистанции. Захлебываешься, глотаешь соленую воду… Я тоже думала: «Может, не финишировать?» — но держалась, потому что была в лидерах среди женщин.





Победа в заплыве «По следам Монте-Кристо» не подразумевает денежной награды. Взносы, призовые — все перечисляется в международный экологический фонд. На память о победе у белоруски остались кубки да медали. Были еще два рюкзака — но их подарила.

Вся команда белорусов ISWIM финишировала на своих дистанциях. Самое высокое место — в районе 70-х. Наталья отмечает: на любительских соревнованиях первыми все равно приходят спортсмены с профессиональным бэкграундом.

— Чтобы участвовать в заплыве на открытой воде, обычных сеансов в бассейне недостаточно: в море нет бортиков, а под тобой — минимум метров пять. Нужно понимать, как ориентироваться. И очень важна техника.





Наталья перечисляет типичные ошибки: плавая кролем, любители часто дышат неправильно — для экономии энергии нужно только поворачивать голову в сторону, а не поднимать ее. Многие не так гребут под водой: недостает фазы скольжения, движение не выполняется до конца. Но если цели покорить открытую воду нет, то даже с неправильной техникой плавание от бортика к бортику идет на пользу — считай, тренировка на выносливость.

Ее тренер, говорит Наталья, был бы рад, если бы она участвовала не в любительских, а в квалификационных соревнованиях. Но в целом заплывы в открытой воде одобряет: опыт интересный. Так что планы такие: в июле Наталья участвует в Открытом чемпионате Беларуси, а в сентябре — в любительском заплыве на озере Севан в Армении.

— Со мной поплывет старший брат: подарила ему участие в соревновании.