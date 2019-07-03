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В Telegram появились анимированные наборы стикеров
Источник материала: Tut.by
В Telegram появились анимированные наборы стикеров. Правда, пока только в бета-версиях приложений мессенджера, но уже скоро будут доступны для всех. Об этом
Сейчас обмениваться новыми стикерами могут только участники последней бета-версии Telegram для iOS. Увидеть их прямо сейчас можно и в других версиях мессенджера:
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Сейчас доступно 33 стикерпака в бета-версиях приложения мессенджера.
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