Источник материала: Tut.by

В Telegram появились анимированные наборы стикеров. Правда, пока только в бета-версиях приложений мессенджера, но уже скоро будут доступны для всех. Об этом сообщает iGuides.





Сейчас доступны 33 стикерпака — все они созданы победителями специального конкурса , в котором участвовали 126 художников из разных стран. Когда они появятся в релизных клиентах Telegram, пользователи смогут загружать их и использовать в собственных наборах.

Сейчас обмениваться новыми стикерами могут только участники последней бета-версии Telegram для iOS. Увидеть их прямо сейчас можно и в других версиях мессенджера:

Telegram Desktop 1.7.3 и выше (стабильная и бета-версия);

Telegram для Android 5.7.1 и выше (бета-версия);

Telegram для iOS 5.7 и выше (стабильная и бета-версия);

Telegram для macOS 5.3 и выше (бета-версия).