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Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверков в Минске. ЧП произошло накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте. Взрывной волной повреждены окна в ближайших зданиях.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Случай исключительный, ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинута версия о том, что фейерверочные изделия оказались некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, производства Российской Федерации.
Установлено, что использовались при фейерверках мортиры трех калибров: 105, 195 и 310 миллиметров. Нештатная ситуация возникла только с мортирами калибра 195 миллиметров. Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет осколков в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно.
По делу назначено экспертное исследование, расследование уголовного дела продолжается.
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Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными
Новости Беларуси. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверков в Минске. ЧП произошло накануне, сообщили в программе Новости «24...
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