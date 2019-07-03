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Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными

04.07.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверков в Минске. ЧП произошло накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными

По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте. Взрывной волной повреждены окна в ближайших зданиях.

Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Главным следственным управлением по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно «нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными

Случай исключительный, ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинута версия о том, что фейерверочные изделия оказались некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, производства Российской Федерации.

Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными

Установлено, что использовались при фейерверках мортиры трех калибров: 105, 195 и 310 миллиметров. Нештатная ситуация возникла только с мортирами калибра 195 миллиметров. Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет осколков в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно.

По делу назначено экспертное исследование, расследование уголовного дела продолжается.

Иван Носкевич об основной версии ЧП в Минске: фейерверочные изделия российского производства оказались некачественными

Люди в материале: Иван Носкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверков в Минске. ЧП произошло накануне, сообщили в программе Новости «24...
 
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