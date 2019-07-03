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Цифровая зависимость: что делать, если ребенок 24 часа в телефоне?

04.07.2019 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперты считают, что гаджеты должны восприниматься как что-то обыденное, например, как еда, а не как что-то, что занимает огромное место в нашей жизни. Каждый день мы наблюдаем за тем, как быстро дети ориентируются в постоянно меняющейся цифровой среде, эта ситуация заставляет задуматься о зависимости.  

Исследователи пришли к выводу, что детям нужно объяснять, зачем нужна вся техника. Это просто вещи, которые могут сделать жизнь более комфортной, но без них тоже можно обойтись, нужно рассказать об умеренности использования, сообщает The New York Times.  

Димитри Кристакис, профессор педиатрии в Вашингтонском университете, отметил, что использование детьми устройств непрерывно варьируется от нормального до вызывающего привыкание, поэтому феномен зависимости от гаджетов вполне реален. К такой зависимости предрасположены больше те дети, у которых есть проблемы с психикой.  

Но нельзя сравнивать зависимость от технологий с более серьезными видами зависимости. Все-таки эти устройства нужны нам для работы, учебы и связи, поэтому надо научить детей «здоровому использованию».  

Цифровая зависимость: что делать, если ребенок 24 часа в телефоне?
Фото: Palm  

Гаджеты и интернет стали так же необходимы современным подросткам, как еда, потому что там им комфортно общаться. К такому выводу пришла Эллен Селки, доцент кафедры медицины подростков в Мичиганском университете. Уже несколько лет она занимается исследованием использования социальных сетей подростками.  

Если маленького ребенка можно ограничить в использовании, то с подростками могут возникать серьезные конфликты. Авторитет для тинейджеров – скорее всего, их друзья, а не семья, поэтому они хотят поддерживать с ними связь 24 часа.  

Как ни странно, но бывают случаи, когда дети начинают пользоваться гаджетами меньше из-за депрессии, это обязательно должно вызвать беспокойство у родителя, может понадобиться психологическая помощь.  

Технологии можно сравнить со средой, с местом, где проводятся все виды деятельности, от работы до развлечений и общественной жизни. А, может, это намеренно спроектированная и продуманная среда, созданная с целью зарабатывания денег.  

Как научить ребенка правильно пользоваться технологиями?  

1. Если ребенок младше 5 лет, то пользоваться телефоном можно не более часа в день. Если школьник, то не более двух.  

2. Создайте правило «свободных зон». Например, можно пользоваться гаджетами в комнате, но не на кухне.  

3. Стройте интересные планы на выходные, чтобы ребенку не захотелось поиграть в компьютер.  

4. Не пытайтесь отобрать телефон, это приведет к конфликту и будет малоэффективно.  

5. Не забывайте сами соблюдать все правила, демонстрируйте пример для ребенка.  

Люди в материале: Димитри Кристакис, Эллен Селки
 
 
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Эксперты считают, что гаджеты должны восприниматься как что-то обыденное, например, как еда, а не как что-то, что занимает огромное место в нашей жизни. Каждый день...
 
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