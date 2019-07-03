Белкоопсоюз готов закупить у населения все излишки сельхозпродукции

Источник материала: Аргументы и факты

"Закупим не менее 35 тыс. т картофеля, не менее 48 тыс. т овощей, не менее 80 тыс. т плодов и ягод, в том числе не менее 3 тыс. т дикорастущих ягод", - сказал Александр Скрундевский.

В этом году Белкоопсоюз заключил с фермерами более 500 договоров на поставку 16 тыс. т продукции.Для удобства населения задействовано 700 приемо-заготовительных пунктов, в систему заготовок ежегодно в сезон дополнительно вовлекаются более 5 тыс. торговых объектов в сельской местности. Работают 750 штатных заготовителей и около 1 тыс. внештатных, чтобы у населения не было сложности со сбытом выращенной или собранной в лесу продукции. Каждое райпо организует в среднем от трех до десяти приемо-заготовительных пунктов - как стационарных, так и разъездных.

Для оперативного реагирования организовали работу горячих линий в Белкоопсоюзе, облпотребсоюзах, райпо.Недавно закончился сезон заготовки клубники - на 1 июля было заготовлено 1 тыс. 250 т ягоды (на 16% больше прошлогоднего показателя). При этом основной акцент был на товарную ягоду - заготовлено почти 600 т. Больше всего клубники было в Брестской области.Уже стартовал сезон черники, пока заготовлено около 320 т. "Объемы пока небольшие, но первую ягоду население собирает для собственных нужд. Работа организована, думаю, объемы заготовки мы значительно увеличим", - отметил Александр Скрундевский.

Что касается закупочных цен на чернику, грибы, клюкву, то, как пояснил первый зампредседателя правления Белкоопсоюза, они в большей степени формируются внешним рынком, поскольку это экспортно ориентированная продукция. "Установленные цены на чернику ничуть не ниже прошлого года, в принципе, с учетом динамики рынка мы будем оперативно реагировать по ценам", - добавил он.