На 5 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июля из-за сильного ветра, сообщает Белгидрометцентр.

Утром и днем 5 июля (пятница) во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску: Днем 5 июля (пятница) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Минске завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %), утром и днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Температура воздуха минимальная ночью +9 +11, в окрестностях города +6 +8.Температура воздуха +14..+16°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

В Бресте 5 июля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), днем кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза.Температура воздуха +17..+19°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

В Витебске ночью облачно с прояснениями, днем преобладание облачной погоды. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%), утром и днем кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

В Гомеле завтра ночью будет облачно с прояснениями, днем преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), лишь во второй половине дня кратковременные дожди (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза.Температура воздуха +21..+23°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

В Гродно ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%), утром и днем кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха +16..+18°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.

В Могилеве ночью - облачно с прояснениями, днем преобладание облачной погоды. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Днем кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха +15..+17°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.