В Солигорском районе проводится программа «Мак».

В этот период правоохранители выявляют места произрастания дикорастущих растений наркотического происхождения и уничтожают их посевы. На территории Солигорского района в этом году было уничтожено около 2 га дикорастущей конопли – такой участок обнаружили сотрудники ОНиПТЛ Солигорского РОВД вблизи д. Листопадовичи. Рейды по населенным пунктам с целью уничтожения посевов растений наркотического происхождения продолжаются.

Сотрудники РОВД напоминают: посев и выращивание таких растений без цели сбыта предусматривает административную ответственность (ст. 16.1 КоАП). Мерой наказания может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. А посев или выращивание посевов растений наркотического происхождения с целью сбыта или изготовления наркотических средств наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок (ч.1. ст. 329 УК РБ).



Если вам известно о незаконных посевах наркотических растений, сообщите об этом по телефону 102.

