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В Солигорском районе проводится программа «Мак».
04.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 июня 2019 20:38 3120
В Солигорском районе проводится программа "Мак".
В Солигорском районе проводится программа «Мак». Уничтожен участок конопли вблизи деревни Листопадовичи. С 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории Республики Беларусь проводится специальная программа «Мак» с целью выявления и уничтожения посевов дикорастущего мака и конопли.
В этот период правоохранители выявляют места произрастания дикорастущих растений наркотического происхождения и уничтожают их посевы.
Сотрудники РОВД напоминают: посев и выращивание таких растений без цели сбыта предусматривает административную ответственность (ст. 16.1 КоАП). Мерой наказания может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. А посев или выращивание посевов растений наркотического происхождения с целью сбыта или изготовления наркотических средств наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок (ч.1. ст. 329 УК РБ).
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 июня 2019 20:38 3120 В Солигорском районе проводится программа "Мак". ...
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