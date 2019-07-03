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В Солигорском районе проводится программа «Мак».

04.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 июня 2019 20:38 3120

В Солигорском районе проводится программа "Мак".

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорском районе проводится программа «Мак». Уничтожен участок конопли вблизи деревни Листопадовичи. С 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории Республики Беларусь проводится специальная программа «Мак» с целью выявления и уничтожения посевов дикорастущего мака и конопли.

В Солигорском районе проводится программа «Мак».

В этот период правоохранители выявляют места произрастания дикорастущих растений наркотического происхождения и уничтожают их посевы.

На территории Солигорского района в этом году было уничтожено около 2 га дикорастущей конопли – такой участок обнаружили сотрудники ОНиПТЛ Солигорского РОВД вблизи д. Листопадовичи. Рейды по населенным пунктам с целью уничтожения посевов растений наркотического происхождения продолжаются.

В Солигорском районе проводится программа «Мак».

Сотрудники РОВД напоминают: посев и выращивание таких растений без цели сбыта предусматривает административную ответственность (ст. 16.1 КоАП). Мерой наказания может быть как предупреждение, так и наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. А посев или выращивание посевов растений наркотического происхождения с целью сбыта или изготовления наркотических средств наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок (ч.1. ст. 329 УК РБ).

Если вам известно о незаконных посевах наркотических растений, сообщите об этом по телефону 102.

Источник: сайт Солигорского РИК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 июня 2019 20:38 3120 В Солигорском районе проводится программа "Мак". ...
 
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