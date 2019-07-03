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Минобороны назвало возможную причину ЧП на салюте в Минске

04.07.2019 14:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минобороны назвало возможную причину ЧП на салюте в Минске
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Предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники, сообщила пресс-службы министерства обороны Беларуси.

Минобороны назвало возможную причину ЧП на салюте в Минске «Что-то пошло не так». В Минске во время салюта погибла женщина

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске не менее десяти человек получили ранения. Одна женщина погибла

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.

«Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», - сообщают представители минобороны РБ. 

В Минобороны отметили, что «предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм)». 

Также в министерстве сообщили, что следственным комитетом выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

Ведомство озвучило информацию, что салютные установки и фейерверки приобретались у российского производителя.

«Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», город Сергиев Посад», - говорится в  сообщении пресс-службы минобороны Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время салюта ко Дню независимости в Минске не менее десяти человек получили ранения, одна женщина погибла
 
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