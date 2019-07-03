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Завтра в Слуцке откроется новый цех «Кранового завода»
04.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Новый цех по производству кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т откроется 5 июля в Слуцке на территории ОАО "Крановый завод", входящего в состав ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Открытие цеха станет завершением инвестиционного проекта "Строительство завода по изготовлению кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т с реконструкцией существующих производственных мощностей на ОАО "Крановый завод". Проект стартовал в 2016 году, общая величина инвестиционных затрат - более Br17 млн евро.
Итогом реализации проекта станет увеличение объема производственных площадей предприятия с 25,96 до 30,38 тыс. кв.м. Строительство цеха позволит увеличить степень локализации производства до 75%, расширить номенклатуру выпускаемых моделей грузоподъемной техники, повысить экономическую эффективность хозяйственной деятельности, качество продукции, производительность труда, конкурентоспособность предприятия на внутреннем рынке, его экспортный потенциал и, таким образом, организовать высокоэффективное импортозамещающее производство кранов высокой грузоподъемности.
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Новый цех по производству кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т откроется 5 июля в Слуцке на территории ОАО "Крановый завод", входящего в состав ОАО "БелАЗ"...
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