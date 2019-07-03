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Замуправляющего и главный ветврач сельхозпредприятия закупали ветпрепараты в 2 раза дороже стоимости

04.07.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Заместитель управляющего сельхозучастка и главный ветеринарный врач барановичского госпредприятия в 2017-2019 годах закупали ветпрепараты у фирмы-посредника в 2-2,5 раза дороже их реальной стоимости. В результате бюджету причинен ущерб на сумму Br296 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Замуправляющего и главный ветврач сельхозпредприятия закупали ветпрепараты в 2 раза дороже стоимости

Факт хищения путем злоупотребления служебными полномочиями выявили работники Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и Барановичского межрайонного комитета госконтроля во время оперативно-разыскных и проверочных мероприятий по борьбе с необоснованным посредничеством. Установлено, что главный ветврач комплекса по выращиванию свиней в 2017 году в нарушение действующего порядка закупок организовал приобретение ветеринарных препаратов у посреднической структуры по необоснованно высокой цене. Переплата составила почти Br92 тыс. Эти деньги партнеры потратили на личные нужды.

С января 2018 года по февраль 2019 года аналогичными закупками у той же фирмы-посредника занимался заместитель управляющего производственного участка барановичского предприятия. Поскольку цена приобретенных ветпрепаратов была в 2-2,5 раза выше их реальной стоимости, госпредприятие переплатило коммерческой фирме почти Br204 тыс. Этой суммой заместитель управляющего и коммерсанты (муж и жена) также распорядились в личных целях.

В отношении двух бывших должностных лиц барановичского предприятия и двух представителей коммерческой структуры возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ведется следствие.

 
 
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  Заместитель управляющего сельхозучастка и главный ветеринарный врач барановичского госпредприятия в 2017-2019 годах закупали ветпрепараты у фирмы-посредника в 2-2,5...
 
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