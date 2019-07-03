Источник материала: Виртуальный Брест

На площадке у торгово-развлекательного центра «Экватор» 3 июля для жителей и гостей нашего города была организована праздничная программа "Красуй, мая зямля!", посвященная Дню Независимости Республики Беларусь.





Гостям праздника организаторами была предложена большая концертно-развлекательная программа творческих коллективов: народного хора «Спадчына», образцового ансамбля народного танца «Крынiчка», ансамбля «Фортуна», ВИА «Персона нон грата», вокальных солистов и исполнителей, а также со сцены чествовали ветеранов Великой Отечественной войны Колпакова Петра Федоровича, Козырь-Павловскую Таисию Михайловну и бывшую узницу фашистских концлагерей Копцевич Нонну Ильиничну.





Вручая ветеранам юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич поздравил всех с главным праздником страны, отметил, что наша святая обязанность – помнить и почитать мужество и самоотверженность дедов и прадедов, поддерживать мир, укреплять национальную безопасность и суверенитет белорусского государства, пожелал участникам праздника здоровья, благополучия и счастья, стабильности и успехов в труде во имя процветания Беларуси и родного Бреста!





Со сцены жителей и гостей нашего города поздравляли с Днем Независимости, искренне желали всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания и благополучия депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Михайлович Дашко и начальник ТРЦ «Экватор» Светлана Ивановна Шукайло. Специальным гостем праздника был популярный певец и исполнитель, участник всемирно известного международного конкурса эстрадной песни «Евровидение-2014» Юзари.