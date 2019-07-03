ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прямые телефонные линии» проведут сотрудники Кировского РОЧС

04.07.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

«Прямые телефонные линии» проведут сотрудники Кировского РОЧС

6, 13, 20 и 27 июля в Кировском районном отделе по чрезвычайным ситуациям с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде и на объектах хозяйствования.

На вопросы граждан по телефону (8-02237) 78-6-60 квалифицированно ответят:

6 июля — заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ;

13 июля — исполняющий начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;

20 июля — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;

27 июля — начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6, 13, 20 и 27 июля в Кировском районном отделе по чрезвычайным ситуациям с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник "Красуй, мая зямля!" провели 3 июля у ТЦ "Экватор" в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки из натуральной кожи италия распродажа в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика