«Прямые телефонные линии» проведут сотрудники Кировского РОЧС

6, 13, 20 и 27 июля в Кировском районном отделе по чрезвычайным ситуациям с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилищном фонде и на объектах хозяйствования.
На вопросы граждан по телефону (8-02237) 78-6-60 квалифицированно ответят:
6 июля — заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ;
13 июля — исполняющий начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;
20 июля — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;
27 июля — начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ.