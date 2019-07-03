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Россия испытает новые пушки для «Арматы»

04.07.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дистанционный боевой модуль, разработанный «Уралвагонзаводом» для боевой машины пехоты (БМП) Т-15 на платформе «Армата», пройдет в этом году предварительные испытания, пишет ТАСС, ссылаясь на годовой отчет предприятия.


Фото: wikipedia.org

«Завершается изготовление образцов дистанционного боевого модуля ДУБМ-57 (имеется в виду модуль „Кинжал“. — Прим. ТАСС), его автоматические 57-миллиметровые пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой», — указано в отчете. В документе отмечается, что модуль был продемонстрирован на форуме «Армия-2018» в составе боевой машины пехоты Т-15 «Армата», вызвав немалый интерес среди участников и гостей форума. «В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 год», — говорится в документе.

Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с новым боевым оснащением — совместная инициативная разработка предприятий интегрированной структуры УВЗ — ЦНИИ «Буревестник» и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, которые объединили 57-миллиметровый автоматический боевой модуль с перспективной платформой «Армата».

Основное оружия «Кинжала» — современная автоматическая пушка калибра 57 мм, ее скорострельность превышает 80 выстрелов в минуту. Пушка может применять различные типы боеприпасов и с их помощью поражать живую силу, бронетехнику и летательные аппараты противника. На дистанции 1,5 км пушка «Кинжала» способна пробить до 120 мм брони.

 
 
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Перспективные автоматические орудия могут стрелять со скоростью 80 выстрелов в минуту.
 
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