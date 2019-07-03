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Афиша праздника Ивана Купалы в Высоком 6 июля

04.07.2019 13:19 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Праздник Ивана Купалы

ВЫСОКОЕ

6 июля 2019 года

16.00 – игровые забавы, аттракционы, батуты, торговые ряды.

17.00 – шоу спасателей «Молодецкая удаль».

18.00 – развлекательная концертная программа «Чарующие мелодии лета» (с участием самодеятельных артистов Бреста, Каменца, Высокого и т. д.).

21.00-01.00 – народная танцевальная программа «Ночка темная – ночка звонкая».

23.00 – купальский костер.

Афиша праздника Ивана Купалы в Высоком 6 июля

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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Праздник Ивана Купалы ВЫСОКОЕ 6 июля 2019 года 16.00 – игровые забавы, аттракционы, батуты, торговые Сообщение Афиша праздника Ивана Купалы в Высоком 6 июля появились...
 
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