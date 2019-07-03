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В Беларуси растет число геймеров

04.07.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси растет число геймеров
Wargaming.net

4 июля 2019 года — Исследовательское агентство Newzoo, специализирующееся на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 году. По оценке аналитиков, в этом году мировая игровая индустрия сгенерирует доход в объеме 152 миллиарда долларов, что почти на 10% больше, чем в 2018-м. По прогнозам компании, впервые за 4 года на первое место в списке стран, которые больше всего тратят на игры, выйдет США. На протяжении трех предыдущих лет самым крупным рынком в индустрии видеоигр являлся Китай. Сегодня эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

В минском центре разработки Wargaming поделились цифрами из полной версии отчета, касающимися нашей страны. Как утверждают аналитики Newzoo, в 2019 году количество геймеров в Беларуси увеличится с 3,9 до 4,2 миллиона, и суммарно они потратят порядка 76 миллионов долларов. Средний белорусский геймер потратит на видеоигры 36,8 $ в год. Это почти на 20 долларов ниже среднего для региона Восточной Европы, к которому относится Беларусь*, а также ниже, чем было в 2018 году, когда средние траты в год составили 44,56 $. Для сравнения: в соседней России эта цифра составляет 64,08 $, а в США и вовсе около 367 $.

«Значительную разницу в тратах на игры в Беларуси и соседних странах можно объяснить рядом причин. В качестве одной из них мы можем отметить огромную популярность F2P-игр, не требующих крупных денежных затрат. В Беларуси всего около 4,2 миллиона игроков, при этом у F2P-игры World of Tanks 3,2 миллиона зарегистрированных пользователей», — прокомментировал Иван Живица, глава департамента связей с общественностью минского центра разработки Wargaming.

Также агентство отмечает, что число людей, которые покупают игры и совершают внутриигровые покупки, составило 2,1 миллиона человек — прирост по сравнению с 2018 годом составил 5%.

* Восточноевропейский регион приведен в варианте ООН. Newzoo относит к этому региону и другие страны, среди них Кипр, Казахстан, страны Балтии — Литва, Латвия, Эстония — и др.  

О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов.

Официальный сайт:

·        www.wargaming.com

 

 
 
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